С первого мая Азербайджан начал поставки электроэнергии в Грецию, Румынию, Болгарию и Венгрию. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ОАО "Азерэнержи".

В сообщении говорится, что "Азерэнержи" была среди компаний-победителей, участвующих на аукционе для поставок электроэнергии в Грецию и Болгарию.

Отметим, что ОАО "Азерэнержи" также поставляет электроэнергию в Иран, Россию, Турцию и Грузию.

Объем экспортированной электроэнергии в прошлом году составил 1,41 миллиарда киловатт-часов.

В январе-марте 2019 года Азербайджан экспортировал 891,2 миллиона киловатт-часов электроэнергии.

Напомним, что на балансе "Азерэнержи" имеется свыше 30 электростанций. Совокупная мощность генерации электроэнергии этих станций превышает шесть тысяч мегаватт, что позволяет ежегодно вырабатывать около 24 миллиардов киловатт-часов электроэнергии.