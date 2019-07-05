Министр энергетики Парвиз Шахбазов встретился с бывшим послом США в Азербайджане, членом правления "Каспийского политического центра" Робертом Секутой.

Как передает Trend со ссылкой на министерство энергетики, во время встречи обсуждалась ситуация вокруг Каспийского региона, тенденции в мировом энергетическом секторе, а также влияние новых технологий и цифровизации, передает Day.Az. Также была обсуждена роль Каспийского региона в интеграции с энергетическими и транспортными проектами.

Стороны обменялись мнениями о процессе регулирования рынка нефти в формате ОПЕК-плюс, реализации проекта "Южный газовый коридор" и реформах в энергетическом секторе Азербайджана. Шахбазов высоко оценил американо-азербайджанские энергетические проекты, и сказал, что это сотрудничество способствовало диверсификации поставок газа европейским потребителям.

Министр также проинформировал гостя о задачах, которые предстоит решить в сфере возобновляемой энергетики и либерализации энергетического сектора

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