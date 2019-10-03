Литва и Азербайджан обладают большим потенциалом для сотрудничества в сфере социального обеспечения и труда. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказал министр социального обеспечения и труда Литвы Линас Кукурайтис в рамках проходящей в четверг встречи c министром труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахилем Бабаевым. Встреча состоялась в Центре DOST, действующем при Агентстве DOST министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана.

"Реформы, проведенные в Азербайджане, положительно отразились на сфере социальных услуг. Автоматизация системы социального обеспечения, а также разработка и внедрение фундаментальной концепции DOST, являются реальным показателем успеха государственной политики страны",- отметил Кукурайтис. Литовский министр подчеркнул, что подписанное соглашение между двумя странами открывает новые возможности для эффективного сотрудничества в разных сегментах социальной сферы, а также для обмена опытом в этом приоритетном направлении.

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