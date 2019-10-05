В Азербайджане выдали кредитов на 13 миллиардов - РЕЙТИНГ
Объем банковского кредитования в Азербайджане на август 2019 года составил 13,86 миллиарда манатов, что на 12,6 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на отчет Центрального банка.
Согласно данным Центробанка, за август в Баку выдано кредитов на 10,87 миллиарда манатов, что в 4,1 раза больше, чем в регионах. При этом, удельный вес кредитов в национальной валюте составил 58,4 процента от общего объема кредитования, объем которого составил 6,3 миллиарда манатов.
Среднегодовая процентная ставка по кредитам в Азербайджане в августе составила 11,7 процента, по Баку - 9,8 процента.
Распределение кредитов по регионам Азербайджана (на первое сентября 2019 года):
|
Экономические районы
|
Объем кредитования (в тыс. манатов)
|
Средняя процентная ставка
|
Абшеронский
|
481994
|
16,7
|
Аранский
|
708079
|
22,2
|
Горно-Ширванский
|
68131
|
22,4
|
Гянджа-Газахский
|
559254
|
19,3
|
Губа-Хачмазский
|
202741
|
19,7
|
Лянкяранский
|
249635
|
21,7
|
Шеки-Загатальский
|
184399
|
18,9
|
Верхне-Карабахский
|
60932
|
23,9
|
Кельбаджар-Лачинский
|
0,0
|
0,0
|
Нахчыванский
|
139771
|
13,2
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре