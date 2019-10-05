Объем банковского кредитования в Азербайджане на август 2019 года составил 13,86 миллиарда манатов, что на 12,6 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на отчет Центрального банка.

Согласно данным Центробанка, за август в Баку выдано кредитов на 10,87 миллиарда манатов, что в 4,1 раза больше, чем в регионах. При этом, удельный вес кредитов в национальной валюте составил 58,4 процента от общего объема кредитования, объем которого составил 6,3 миллиарда манатов.

Среднегодовая процентная ставка по кредитам в Азербайджане в августе составила 11,7 процента, по Баку - 9,8 процента.

Распределение кредитов по регионам Азербайджана (на первое сентября 2019 года):

Экономические районы Объем кредитования (в тыс. манатов) Средняя процентная ставка Абшеронский 481994 16,7 Аранский 708079 22,2 Горно-Ширванский 68131 22,4 Гянджа-Газахский 559254 19,3 Губа-Хачмазский 202741 19,7 Лянкяранский 249635 21,7 Шеки-Загатальский 184399 18,9 Верхне-Карабахский 60932 23,9 Кельбаджар-Лачинский 0,0 0,0 Нахчыванский 139771 13,2

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