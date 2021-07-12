Историческая реальность и максимальная эффективность- о новом делении экономических районов в Азербайджане

Согласно указу Президента Ильхама Алиева "О новом делении экономических районов в Азербайджанской Республике", в нашей стране предусматривается 14 экономических районов. В скором времени будет проведена оценка этих районов в соответствии с их экономическим потенциалом. С этой точки зрения новое деление проводится в соответствии с новыми реалиями, сложившимися после победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

Об этом Day.Az сказал член Комитета Милли Меджлиса (парламента) по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Эльман Мамедов.

По его словам, появление таких экономических районов как Карабахский и Восточно-Зангезурский является не только важным стратегическим решением, но и имеет огромное историческое значение.

"В ближайшее время государственный флаг Азербайджана будет развеваться на территориях, подконтрольных российским миротворцам. Там будет звучать гимн нашей страны, будут действовать законы Азербайджана. На этих территориях будут жить те, кто уважает законы Азербайджана, независимо от национальности. Карабахские армяне смогут здесь проживать при условии, что они не будут нарушать законы нашей страны и не совершали преступлений против азербайджанского народа и государства. Также им будет необходимо получить удостоверение личности, подтверждающее гражданство Азербайджана", - заявил он.

Далее парламентарий отметил, что существующий потенциал Карабахского экономического района, в т.ч. объем сырья, природных ресурсов и плодородных земель, позволит заметно увеличить производство на этих территориях вскоре после фазы восстановления.

"В очень короткие сроки мы увидим реконструкцию и создание новых рабочих мест, а также стремительный рост экономического развития в Карабахcком и Восточно-Зангезурском экономических районах. Карабахский экономический район имеет большой потенциал в промышленности, туризме и сельском хозяйстве. Восточно-Зангезурский экономический район обладает огромными возможностями как с точки зрения сельского хозяйства, так и природных ресурсов. В целом, восстановление и реконструкция освобожденных территорий обозначит более качественный системный подход к экономическому развитию в рамках государственных программ", - заключил Эльман Мамедов.

Абдул Керимханов