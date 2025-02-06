https://news.day.az/society/1728234.html Тяжелая авария в Баку - двигатель машины вылетел с места - ВИДЕО В Ясамальском районе Баку в ночное время произошла серьезная авария. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, происшествие случилось в районе нового Ясамала, на Кольцевой дороге. Авария произошла между легковым автомобилем марки "Khazar" и грузовиком марки "Ford".
Тяжелая авария в Баку - двигатель машины вылетел с места - ВИДЕО
Ночью в Ясамальском районе Баку произошла серьезная авария.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, происшествие случилось в районе нового Ясамала, на Кольцевой дороге. Авария произошла с участием легкового автомобиля марки "Khazar" и грузовика марки "Ford".
В результате аварии легковой автомобиль врезался в металлический барьер, в результате чего, его двигатель вырвался с места и упал на противоположную сторону дороги.
В результате происшествия люди, находившиеся в автомобиле "Khazar", получили тяжелые травмы.
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