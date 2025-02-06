Тяжелая авария в Баку

Ночью в Ясамальском районе Баку произошла серьезная авария.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, происшествие случилось в районе нового Ясамала, на Кольцевой дороге. Авария произошла с участием легкового автомобиля марки "Khazar" и грузовика марки "Ford".

В результате аварии легковой автомобиль врезался в металлический барьер, в результате чего, его двигатель вырвался с места и упал на противоположную сторону дороги.

В результате происшествия люди, находившиеся в автомобиле "Khazar", получили тяжелые травмы.