Техническая поддержка оборудования на платформе "Чираг" критически важна

Критически важно поддерживать оборудование на платформе "Чираг", расположенной в блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил Махаммад Нагиев, старший инженер по бурению в bp, на конференции и выставке IADC Drilling Caspian 2025.

Нагиев подчеркнул, что, как и для любой долгосрочной офшорной конструкции, поддержание оборудования крайне важно, особенно это касается проводников. По его словам, эти стальные конструкции, несмотря на свою значимость, очень уязвимы к коррозии. С годами опасения по поводу коррозии проводников только усиливались.

"Наша команда провела серию тестов и инспекций для оценки уровня коррозии, а также очистила коррозионную шкалу на одном из проводников, что позволило выявить полную картину проблемы", - сказал он.

По его словам, коррозия была даже на внутренней 20-дюймовой оболочке, и данные показали тенденцию к ухудшению ситуации. Если бы проблему не решили, коррозия продолжала бы развиваться, что могло привести к рискам для безопасности и эксплуатации.

Нагиев подчеркнул, что для демонтажа и восстановления была разработана система, которая включала рабочие ресурсы как bp, так и Weatherford.

Отметим, что первая нефть с месторождения АЧГ была добыта на платформе "Чираг" 7 ноября 1997 года.