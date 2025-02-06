Фарид Гаибов встретился со спортсменами и тренерами, отличившимися на международных соревнованиях

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился со спортсменами и их тренерами, успешно представившими Азербайджан на международных соревнованиях в декабре 2024 года и январе 2025 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, встреча, состоявшаяся в Национальной арене гимнастики, началась с исполнения Государственного гимна.

В рамках мероприятия были награждены ряд спортивных специалистов.

Затем министр Фарид Гаибов поприветствовал спортсменов и поздравил их с достигнутыми успехами. После этого был показан видеоролик, отражающий успешные выступления азербайджанских спортсменов на международных соревнованиях.

Спортсмены по тяжелой и легкой атлетике, художественной гимнастике, прыжкам на батуте, женской спортивной гимнастике, плаванию, тхэквондо, казахской борьбе, алпагуту, кикбоксингу, капоэйре, ММА рассказали о ходе соревнований и достигнутых ими успехах.

В мероприятии также принял участие начальник отдела спорта Министерства молодежи и спорта Эльнур Мамедов.