«Бактелеком» и «Азтелеком» изменили тарифы на телекоммуникационные услуги

ООО "Бакинская телефонная связь" и "Азтелеком" при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана внесли изменения в тарифы на телекоммуникационные услуги с применением технологии GPON.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в компании.

С учетом растущего спроса потребителей на высокоскоростной интернет и технологических требований отменены тарифы 4 Мбит/с и 10 Мбит/с. Пользователи тарифов GPON (гигабитная пассивная оптическая сеть) 4 Мбит/с и 10 Мбит/с переводятся на тарифные пакеты 15 Мбит/с и 30 Мбит/с. Этим изменением ликвидируются низкие тарифы и обеспечивается переход на более высокие скорости, что сокращает время загрузки и позволяет пользоваться онлайн-сервисами и платформами, требующими более высокой скорости интернета.

Что касается изменения стоимости, то пользователи сервиса переходят на тарифы в 3-4 раза более скоростные и по сравнению со старыми тарифами платят в два раза меньше (до 60%) за каждый Мбит/с.