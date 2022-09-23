Флаг Международной астронавтической федерации вручен Азербайджану

Сегодня завершился проходивший во Франции 73-й Международный конгресс астронавтики. В мероприятии, организованном на тему "Космос для всех" (Space for all), приняли участие более 9300 представителей из 110 стран.

На церемонии закрытия председатель правления "Азеркосмос" Самеддин Асадов выступил с презентацией о 74-м Международном конгрессе астронавтики, который состоится в Азербайджане в 2023 году. Он пригласил государственные учреждения, частные компании и научные общества для участия в мероприятии в Баку.

Затем был показан видеоролик, демонстрирующий работу, проделанную Азербайджаном в космической сфере, историю, культуру и туристические возможности страны.

Флаг Международной астронавтической федерации был вручен делегации Азербайджана, которая примет у себя 74-й конгресс.

Члены, бюро и комитеты федерации выразили удовлетворение тем, что столь важное мероприятие пройдет в Баку.

В дни конгресса делегация "Азеркосмос" приняла участие во многих пленарных заседаниях, научных конференциях, технических сессиях и бизнес-встречах. Для приглашения международного космического сообщества на следующее мероприятие, которое пройдет в следующем году в Азербайджане, была проведена активная агитационно-пропагандистская работа.

Также в рамках научных сессий и технических программ, проведенных в рамках конгресса, профессора и молодые специалисты Азербайджана представили широкой аудитории научно-исследовательские работы в области космоса. Международная астронавтическая федерация приняла в общей сложности 34 научные статьи из Азербайджана. В этих научных трудах нашли отражение космическое право, строительство новых видов телескопов в космосе, решения для оценки изменения климата с помощью спутников дистанционного наблюдения, значение конкурсов спутникового моделирования таких, как "CanSat Азербайджан" в области космической науки, образования и обучения и проведения их на региональном уровне и другие темы.

Отметим, что Баку впервые принял Международный конгресс астронавтики в 1973 году. Спустя 50 лет мировое космическое сообщество вновь соберется в Азербайджане.