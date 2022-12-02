В Азербайджане предусматриваются льготы по этим проектам

К проектам государственно-частного партнерства будут применяться льготы, освобождения и компенсации.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, это нашло отражение в новом законопроекте "О государственно-частном партнерстве", обсуждение которого включено в повестку сегодняшнего заседания парламента Азербайджана.

Согласно законопроекту, на проекты государственно-частного партнерства будут распространяться меры стимулирования, предусмотренные законом "Об инвестиционной деятельности", а также льготы по налогам и другим государственным платежам, дополнительная финансовая поддержка, гарантии, освобождения и компенсации. Частному партнеру по согласованию с органом (учреждением), который определяется соответствующим органом исполнительной власти, государством может быть предоставлена государственная поддержка и гарантии, среди которых организация поставок товаров, материалов, сырья, оборудования для реализации проекта государственно-частного партнерства; обеспечение минимального уровня доходов проекта государственно-частного партнерства; обеспечение закупки в определенном объеме продукции, оказанных услуг, выполненных работ в рамках проекта государственно-частного партнерства; предоставление субсидий и (или) кредитов, капиталовложения; гарантия по уровню регулируемых цен; предоставление исключительных прав на оказание услуг, выполнение работ, реализацию продукции на территории Азербайджанской Республики; возмещение понесенных партнером расходов и упущенной выгоды, предусмотренных договором государственно-частного партнерства.