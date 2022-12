GR-директор Binance: «Криптовалюта набирает популярность в Азербайджане»

Интервью Day.Az с директором по работе с государственными органами Binance в СНГ Ольгой Гончаровой.

- В Баку прошел Международный банковский форум. Цель вашего визита была только в выступлении на Форуме?

- Нет, не только. На полях форума мы провели встречи с Министерством экономики Азербайджана, а также с другими структурами. Хотим договориться о сотрудничестве, продвигать Binance в вашей стране.

- На Форуме вы выступали с темой об основных трендах глобального регулирования криптоотрасли. Можете рассказать об этом и нашим читателям? Что нас ждет в 2023 году?

- Этот год выдался достаточно тяжелым для криптоиндустрии. В 2021 году все бурно развивалось, все говорили о новых прорывных технологиях, о DeFi и NFT, была очень высокая капитализация, которая доходила до 3-х трлн долларов. Но 2022 год был тяжелым, мы все стали свидетелями краха нескольких крупных криптовалютных проектов, поэтому у криптоиндустрии сейчас непростые времена.

Тем не менее мы видим позитивную картину. Если ранее регуляторы только присматривались к криптоотрасли, не было четкого понимания как подходить к регулированию, то сейчас глобально есть некий консенсус - лучше регулировать этот рынок, чем оставлять в серой зоне.

К сожалению, не все регуляторы еще пришли к этому выводу, но мы видим, что в 2022 году началось масштабное лицензирование криптоиндустрии. В этом году Binance получил 15 лицензий и регистраций в различных юрисдикциях во Франции, Испании, Новой Зеландии, Австралии, Дубае (ОАЭ), Казахстане и других странах мира. Мы видим, что регуляторы активно выводят из серой зоны криптоиндустрию. Делается это ради защиты интересов пользователей, так как когда деятельность лицензируется, повышаются внимание и требования регуляторов к площадкам, тем самым обеспечивается большая защищенность граждан, что очень важно.

Помимо этого, в 2022 году наметились и другие вопросы, которые интересуют регуляторов. Это вопросы финансовой стабильности. Например, многие европейские регуляторы говорят о долларизации рынка криптовалют, так как сейчас большинство стейблкоинов привязаны к доллару. В связи с этим продвигается идея создания еврокоин стейблкоинов. И своего рода дедолларизация крипторынка тоже является важной темой.

- Криптовалюта в Азербайджане не популярна. Одна из причин - отсутствие стабильности в этой области. Как вы считаете, какую стратегию должны при этом занять регуляторы в Азербайджане?

- Я знакома с вашим регулированием. Вернее, с его отсутствием...

Как я уже сказала, наверное, самое простое - оставить отрасль в серой зоне и не развивать регулирование. Но эта стратегия в долгосрочной перспективе не очень хороша. Binance активно развивает присутствие во всех странах СНГ, и я много общаюсь с регуляторами в различных странах, поэтому понимаю такую риторику, ведь когда нет регулирования, то и к регуляторам не возникает вопрос. Но мне кажется, что закрывать глаза на эту отрасль, не совсем верно. Потому что с регулированием повышаются требования к криптоплощадкам, вводится требование к продуктам, к инвесторам и т.д. Любое регулирование заставляет отрасль быть сильнее и, как следствие, повышается защищенность граждан.

Второй момент в том, что с регулированием есть возможность у страны повышать поступления в бюджет. Потому что, если деятельность регулируется, она налогооблагается.

И третье - гибкое, сбалансированное регулирование всегда способствует развитию инноваций, потому что любой запрет заставляет самых инновационных игроков отрасли переходить в другие юрисдикции.

Защита прав потребителей, пополнение доходов в бюджет страны, а также создание и удержание инновационного потенциала в экономике очень важны. А достигается все это при правильном и сбалансированном регулировании.

- Мы наслышаны о новостях из Грузии, где Binance выходит на рынок. Могли бы вы на примере соседней страны рассказать, что даст нам развитие криптоиндустрии?

- Я люблю Грузию также как Азербайджан. Страны похожи, они очень продвинутые. В Грузии действительно есть уже криптозаконодательство. Лицензирование начнется с 2023 года. Грузия пошла по пути поступательному. За основу законодательства Грузии были взяты требования FATF - это группа по разработке стандартов по противодействию отмыванию денег, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Насколько я знаю, Национальный банк Грузии планирует дальше развивать законодательство. То есть появятся нормативно-правовые акты, которые будут более точно определять требования к капиталу криптобирж, к их ликвидности, персоналу и т.д.

У нас очень хорошие отношения с Нацбанком Грузии, мы для них проводили трехчасовой тренинг, который был посвящен и развитию мировой регуляриторики, и требованиям глобального законодательства по anti-money laundering (борьба с отмыванием денег - ред.). У нас очень сильная команда по Global Investigation (глобальное расследование - ред.), потому что основные риски крипты связаны с незаконными транзакциями, мошенничеством. Если это будет интересно и в Азербайджане, мы будем рады провести тренинги и здесь.

- Какие меры предпринимает Binance для защиты пользователей от криптомошенников? И есть ли механизмы сотрудничества с властями?

- У нас как у ведущей криптобиржы в мире самая большая команда по комплаенс, более 500 человек. Это лучшие люди в отрасли. Мы сотрудничаем с правоохранительными органами, используем лучшие сервисы для финансового мониторирнга. Для примера за последний год наша команда обработала 27 000 запросов по всему миру. Отвечаем мы в течение трех дней, и наша скорость ответа намного выше скорости ответа традиционной финансовой организации.

Мы проводим много тренингов, рассказываем, что такое вообще блокчейн-система, обучаем правоохранительные органы. Отрасль новая постоянно эволюционирует, и мы хотим, чтобы правоохранительные органы понимали всю механику. Binance провел уже порядка 30 тренингов в США, Канаде, Казахстане, Грузии, Австралии, Филиппинах и т.д.

У нас есть различные методологии, чтобы соответствовать anti-money laundering директивам, 5 и 6, которые предписывают, каким образом выстраиваются процедуры по противодействию отмыванию денег, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Мы используем передовые решения в индустрии.

- В условиях волатильности на рынке криптовалют какие стратегии желательнее выбирать для инвестирования?

- Мы не даем советы по инвестированию. Мы придерживаемся политики "do your own research". Ты должен обладать достаточными знаниями, если идешь в криптоинвестирование. Мы же должны с вами понимать, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Поэтому, когда кто-то хочет легких денег, нужно осознавать, что с какой легкостью эти деньги могут быть заработаны, с такой легкостью возможны и потери.

Поэтому мы всячески призываем никогда не инвестировать большие или же последние суммы денег, если вы делаете это в первый раз. То есть начинать нужно с суммы денег, которую не жалко потерять. И всех пользователей призываем обучаться. У нас есть очень хороший ресурс Binance Academy - это самый большой образовательный ресурс в криптоотрасли. И если хочется разобраться в криптоинвестировании, то Binance Academy вам в помощь.

На рынке много информации и порой сложно разобраться что правильно, а что нет, но это личная ответственность каждого. Нужно лишь запастись определенными знаниями, прежде чем принимать решения.

- А как чаще всего используют криптовалюту граждане Азербайджана, инвестируют ли?

- Для пользователей в Азербайджане популярны спотовая торговля, p2p-переводы и продукты Binance Earn. Такие базовые продукты, которые используются по всему миру. Но мы видим положительную динамику, количество пользователей растет, то есть криптовалюта набирает популярность в Азербайджане.

Беседовал: Нихад Ахвердиев