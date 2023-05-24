Венгрия хочет больше азербайджанского газа

Азербайджанский газ не сможет поступать в Европу в больших объемах, если Евросоюз не окажет финансовую помощь в модернизации системы трубопроводов на юго-востоке континента.

Об этом заявил в среду министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции в Кишиневе после переговоров с молдавским коллегой Николаем Попеску, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Глава МИД Венгрии, выступление которого транслировалось на его странице в Facebook, отметил, что Азербайджан и Евросоюз договорились расширить торговлю газом, который будет поступать, в частности, в Венгрию и другие страны Центральной и Восточной Европы. Однако для этого есть "очень важное условие" - подготовка в регионе соответствующей инфраструктуры, мощности которой пока недостаточны для прокачки больших объемов топлива.

"Мы требуем, чтобы Брюссель выделил средства из бюджета ЕС на развитие в Юго-Восточной Европе инфраструктуры для поставок газа", - сказал Сийярто. Он отметил, что до сих пор "Брюссель проявлял пассивность", а без него профинансировать такие масштабные работы будет невозможно.

Министр напомнил, что ранее между Будапештом и Баку была достигнута договоренность о поставках 1-2 млрд куб. м газа в год по долгосрочному контракту. Еще в феврале правительство Венгрии сообщило, что к концу текущего года рассчитывает получить первые 100 млн куб. м топлива из Азербайджана.