Европе предрекли резкий рост цен на газ к концу года

Стоимость газа для европейских потребителей может увеличиться до более $500 за тысячу кубометров осенью-зимой 2023 года. Как передает Day.Az, такой прогноз ТАСС дал главный экономист госкорпорации ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

По его словам, скачок цен будет, когда Европа начнет заполнять свои газовые хранилища при подготовке к зиме.

"Пока зима была теплая, расход хранилищ небольшой, но все равно цена уже сейчас поднялась. Осенью-зимой, думаю, должна подняться до $500 и выше. Большая дифференциация все равно уменьшилась между азиатскими рынками и европейскими", - рассказал он.

Экономист отметил, что цены на нефть и газ в странах Евросоюза уже увеличиваются. Например, стоимость барреля российской нефти марки Urals превышает $60 за баррель.

"Если ориентироваться на так называемые средние контрактные экспортные цены, они около 70, вырастут до более $70", - считает Клепач.

Биржевые цены на газ в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE в пятницу поднимались до $407,6 за тысячу кубометров, однако позднее к концу дня стоимость скорректировалась до уровня в $399. Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков допустил, что Евросоюзу грозит дальнейшая деиндустриализация, если цены на газ в грядущий отопительный сезон будут высокими. О заметном росте цен на энергоносители этой зимой предупреждал глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол.