Алятская СЭЗ сделает Средний коридор незаменимым

В настоящее время, в свете интереса к постконфликтному восстановлению, наличие Свободой экономической зоны (СЭЗ) должно стать важным фактором для расширения действующих государственных программ, которые призваны ускорить экономический рост в Азербайджане.

Об этом сказал в беседе с Day.Az доктор философии по экономике, ведущий научный сотрудник Института экономики при министерстве науки и образования АР Эмин Мамедзаде.

Концепция особой экономической зоны или свободной экономической зоны (ОЭЗ или СЭЗ) представляет собой ограниченную территорию в регионах с особым юридическим статусом, предоставляющую льготные экономические условия для национальных или иностранных предпринимателей. Главная цель создания таких зон заключается в решении стратегических задач развития государства или отдельной территории, включая внешнеторговые, общеэкономические, социальные, региональные и научно-технические аспекты. Свободные экономические зоны рассматриваются как фактор, способствующий ускоренному экономическому росту через активизацию международного товарооборота, привлечение инвестиций и углубление интеграционных экономических процесс Свободные экономические зоны (СЭЗ) имеют несколько преимуществ для экономики Азербайджана. Считаю нужным их перечислить.

Первое - привлечение иностранных инвестиций. СЭЗ предоставляют льготы и особые условия для иностранных предпринимателей, что способствует привлечению иностранных инвестиций в страну. Это может включать освобождение от налогов, упрощенные процедуры регистрации и лицензирования, а также доступ к инфраструктуре и ресурсам.

Второе - содействие экспорту. СЭЗ обычно предоставляют возможности для свободной торговли и упрощенных процедур экспорта. Это позволяет компаниям в СЭЗ легче осуществлять экспорт своей продукции на международные рынки, что способствует развитию экспортного сектора и увеличению объемов экспорта.

Третье - развитие инфраструктуры. Создание СЭЗ часто сопровождается развитием инфраструктуры, такой как дороги, порты, аэропорты и коммуникации. Это способствует развитию региона и привлечению новых инвестиций в инфраструктурные проекты.

Четвертое - создание новых рабочих мест. Развитие СЭЗ способствует созданию новых рабочих мест и снижению уровня безработицы. Компании, работающие в СЭЗ, обычно предлагают рабочие места с хорошей заработной платой и социальными льготами, что способствует улучшению жизни местного населения.

Пятое - технологический прогресс. СЭЗ часто стимулируют развитие инноваций и технологический прогресс. Компании в СЭЗ могут получать доступ к передовым технологиям и знаниям, что способствует развитию научно-технического потенциала страны.

Если внутри СЭЗ будут введены специфичные налоговые льготы, аналогичные финансовым офшорам, это может способствовать притоку и иностранных инвестиций, сконцентрированных исключительно на официальной регистрации компании без обязательства заниматься коммерческо-производственной деятельностью. Таким образом, СЭЗ, помимо своих основных функций, может стать отправной точкой для создания в Азербайджане международного и регионального финансового центра. Вместе с тем, есть перспективы создания на базе СЭЗ и крупного промышленного центра региона. Поскольку, вслед за финансовыми потоками в Алятскую СЭЗ могут потянуться как зарубежный производственный капитал (передовое оборудование, техника и технологии), так и дешевая рабочая сила, которая сможет обеспечить выпуск конкурентоспособных товаров и услуг для рынка стран региона. При этом это рабочая сила может быть привлечена, по желанию инвесторов, и из стран, расположенных вне региона.

Несмотря на это, главная цель Алятской СЭЗ, на мой взгляд, сегодня заключается в укреплении связей в логистической системе Каспийского региона. Иначе говоря, СЭЗ будет способствовать процессам каспийской интеграции. Было выбрано очень выгодное местоположение - расположение к ближайшим контейнерным терминалам Бакинского международного морского торгового порта и сетевой инфраструктуре Сангачальской электростанции мощностью 300 МВт. Если рассматривать более широко, то СЭЗ усилит потенциал трансконтинентальных коммуникаций по Каспийскому маршруту и западному направлению магистрали транспортного коридора Север-Юг.

Еще 13 июня 2023 года во время заявления для прессы после встречи с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Президент Ильхам Алиев заявил, что "в современных геополитических условиях значение Среднего коридора (официальное название Транскаспийский международный транспортный маршрут) еще больше возрастает. Объем грузов, проходящих через Азербайджан, то есть по Каспийскому морю, с каждым годом увеличивается и будет продолжать увеличиваться". Добавлю, что стратегическое и геополитическое значение Срединного коридора (который является частью проекта Восток-Запад) еще более возросло после того как, начались проблемы с судоходством в Красном море, после известных событий на Ближнем Востоке. Многие логистические цепочки либо прервались, либо начали испытывать проблемы в своем бесперебойном функционировании. Таким образом, Алятская СЭЗ, находясь непосредственно вблизи от транспортных коммуникаций Среднего коридора, берущего начало в Китае и завещающегося в Европе, будет важным подспорьем для поддержки коммерческой актуальности и рентабельности данного маршрута, с учетом того, что многие участники данного коридора уже проявили интерес в реализации проекта Алятской СЭЗ. Бесспорно, что с реализацией проекта Срединного коридора будет возрастать и инвестиционная привлекательность самой Алятской СЭЗ.

Лейла Таривердиева