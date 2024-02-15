https://news.day.az/economy/1637461.html Одна из промышленных зон в Азербайджане может быть организована на основе "зеленой" энергетики - Микаил Джаббаров
Одна из промышленных зон в Азербайджане может быть организована на основе "зеленой" энергетики - Микаил Джаббаров
Одна из промышленных зон в Азербайджане может быть организована на основе "зеленой" энергетики.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал исполняющий обязанности министра экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе форума "Налоговая система в новый период развития: стратегические цели для устойчивой экономики", проходящем в Баку.
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