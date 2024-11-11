Азербайджан и Сан-Томе и Принсипи обсудили вопросы сотрудничества в сфере ВИЭ

Обсуждены вопросы развития экономических отношений с Демократической Республикой Сан-Томе и Принсипи.

Как сообщает Day.Az, в рамках COP29 министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с официальными лицами Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи.

Министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с министром окружающей среды Нильдой да Мата и министром планирования, финансов и "голубой" экономики Гинесио да Мата Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи.

В ходе встречи обсуждено развитие двусторонних экономических отношений, подчеркнута важность расширения использования альтернативных источников энергии и формирования устойчивых бизнес-стратегий.

Стороны рассмотрели существующие возможности развития экономических связей между двумя странами и обсудили вопросы сотрудничества в сферах сельского хозяйства, промышленности и возобновляемых источников энергии. Выдвинут ряд предложений по приоритетам совместных действий.