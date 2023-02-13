Это бюджетное блюдо возглавило топ-100 лучших блюд мира

Что? Такое простое, "народное" блюдо жителей многих стран названо самым вкусным? Для многих стало сюрпризом, когда оно возглавило рейтинг 100 лучших блюд в мире в 2022 году по версии TasteAtlas.

Не будем долго томить вас в ожидании - чемпионом среди всех блюд мира стало карри. Но не индийское, а японское!

Это блюдо появилось в Японии во второй половине XIX века. И вначале карри было доступно только самым состоятельным людям. Но постепенно стало настоящим национальным блюдом Японии. И популярность карри (тушеного мяса) распространилась далеко за пределы этой страны.

Главное не стоит путать индийское и японское карри. Японское не острое, не такое пряное, а более сладкое и густое.

Основные виды японского карри

Эксперты в области гастрономии выделяют 3 основных вида карри:

Конкуренты самого вкусного блюда

Какие блюда еще боролись за победу в мировом рейтинге? Перечислим несколько блюд-фаворитов, которые чуть-чуть не дотянули до золотого пьедестала:

Пиканья (Бразилия), 2-е место;

Блюдо из моллюсков Amêijoas à Bulhão Pato (Португалия), 3-е место;

Пельмени Танбао и Гуоти (Китай), 4-е и 5-е место.

Наиболее знакомое нам из блюд появляется лишь на 11 месте рейтинга - и это пицца "Маргарита" из Италии.

Наверное, вы удивитесь, когда узнаете, как быстро и легко готовится самое вкуснейшее блюдо мира. Day.Az со ссылкой на Гастрономъ представляет пошаговый рецепт. Готовьте и наслаждайтесь великолепием этого непритязательного, бюджетного блюда,

Универсальная основа для северо-индийских карри

Универсальная основа для северо-индийских карри

1. Сначала сделайте пряную смесь

Обжарьте специи в топленом масле

Пряная смесь

Обжарьте в 50 г топленого масла на слабом огне в течение 1 минуты: 1 ч. л. куркумы + 1/2-3 ч. л. острого красного молотого перца + 2 ч. л. молотого кориандра.

2. Теперь подготовьте ореховую добавку

Ореховая добавка

Измельчите блендером до однородности: 40 г кешью + 20 г семян дыни (или еще кешью) + 120 г горячей воды.

3. Сделайте луково-томатную базу

Луково-томатная база

В 100 мл растительного масла на слабом огне обжарьте в течение 1 минуты: 2 разломанных лавровых листа + 1/2 палочки корицы + 1 ч. л. коробочек кардамона + 1 ч. л. семян зиры + 1/2 ч. л. бутонов гвоздики. Добавьте очищенные и нарезанные произвольно: 500 г лука + 30 г чеснока + 1 кг помидоров + 1 ч. л. соли Тушите под крышкой на среднем огне, пока помидоры не станут мягкими. Измельчите блендером до однородности.

4. На последнем этапе

Соедините пряную смесь и луково-томатную базу в глубоком сотейнике, варите на среднем огне под крышкой, помешивая, 20 мин. Смешайте с ореховой добавкой, прогрейте. Готово.

Карри из баклажанов с юга Индии

Обычно южно-индийская кухня ужасно острая - ведь чили помогает бороться не только с инфекциями, но и с жарой! Острая еда как бы уравновешивает температуру снаружи. А нам, в наши холодные вечера, она, наоборот, послужит согревающим средством. У нас в рецепте остроты по минимуму - но количество острого перца вы, пожалуйста, регулируйте для себя сами.

Карри из баклажанов с юга Индии

4 порции

2 больших баклажана, 700 г

3 больших помидора, 500 г

1 большая луковица, 200 г

3 зубчика чеснока, 15 г

1,5 см свежего корня имбиря, 20 г

1 средний зеленый чили, 30 г

2 ст. л. нежареного кунжута

3 ст. л. нежареного арахиса

растительное масло

0,5 ч. л. семян горчицы

1 ч. л. семян зиры

1 ч. л. молотого кориандра

1 ч. л. куркумы

0,2 ч. л. красного острого перца

соль

вареный рис басмати и свежая кинза для подачи

Нарежьте баклажаны средними кусками, 2,5-3 см. Обжарьте баклажаны на сильном огне в растительном масле почти до готовности. Готовые баклажаны выложите в сито, стоящее на бумажных полотенцах, чтобы стекло лишнее масло. Очистите лук и нарежьте средними четвертинками колец. Чеснок и имбирь очистите и натрите на мелкой терке. Помидоры нарежьте средними кусками. Чили мелко нарежьте, при желании удалив семена. В глубоком сотейнике или кастрюле с толстым дном на среднем огне нагрейте 2-3 ложки масла с семенами горчицы. Когда семена начнут "стрелять", всыпьте зиру, через 20 сек. добавьте лук: чеснок, имбирь и чили. Обжаривайте на среднем огне, пока лук не станет прозрачным - до румяной корочки жарить не нужно. Добавьте кориандр, куркуму и острый молотый перец, затем помидоры и соль. Перемешайте, закройте крышкой и оставьте на небольшом огне на 10 мин. За это время помидоры должны стать мягкими и дать сок (если сока мало, добавьте немного воды). Положите в карри баклажаны, перемешайте, закройте и оставьте еще на 5-7 мин. Тем временем обжарьте арахис и кунжут на сухой сковородке, 2 мин., затем грубо растолките в ступке или измельчите в мини-комбайне. Посыпьте карри орехами, перемешайте и подавайте с рисом, посыпав кинзой.

Хозяйке на заметку

Если вы не любите жарить баклажаны в связи с тем количеством масла, которое они впитывают - можете нарезать и запечь в духовке, смазав маслом, при 200 °С до румяной корочки.

Карри из баранины с севера Индии

В Индии почти в каждом доме есть скороварка. Оно и понятно - если ты каждый день готовишь разнообразные бобовые, все время держать их то замоченными, то на огне не очень-то охота. Если у вас тоже есть скороварка или мультиварка с функцией скороварки - у вас это блюдо будет готово минут за 20-25. Если же нет - ну и ладно, в течение пары часов ваш дом будет наполнен чудеснейшими запахами!

Карри из баранины с севера Индии

4 порции

500 г мякоти баранины из лопатки или задней ноги

2 средние луковицы, 200 г

6 зубчиков чеснока, 30 г

3 см свежего корня имбиря, 40 г

20 г нежареных кешью

3-4 веточки мяты, только листочки

3 ст. л. топленого масла

1 палочка корицы

1 лавровый лист

1 ст. л. семян зиры

1 ч. л. молотого кориандра

1 ч. л. смеси специй гарам-масала или карри

1 ст. л. куркумы

1 ст. л. сладкой или острой молотой паприки, на ваш вкус

соль

свежемолотый черный перец

лепешки и свежая мята для подачи

Нарежьте баранину кусками 3 см, посолите и поперчите. В небольшой кастрюле вскипятите 2 стакана воды, положите баранину, варите на среднем огне под крышкой 20-25 мин. Очистите овощи. Лук нарежьте мелкими кубиками, чеснок и имбирь натрите на мелкой терке. Помидоры нарежьте произвольно, измельчите блендером в пюре. Кешью смешайте с 100-150 мл воды, измельчите блендером в пюре. В чугунке, утятнице или кастрюле с толстым дном на среднем огне нагрейте топленое масло с разломанной палочкой корицы, лавровым листом и зирой в течение 1 мин. Добавьте лук, жарьте, помешивая, 3-4 мин. Добавьте имбирь, чеснок, паприку, кориандр и куркумы, обжарьте, помешивая, 20 сек. Влейте томатное пюре и пюре кешью, помешивая, доведите до кипения. Готовьте, все время помешивая, чтобы порошок кешью не прилип к дну кастрюли, 5 мин. Влейте 3 стакана воды, добавьте порванную руками мяту и варите на среднем огне 10 мин. Добавьте мясо вместе с бульоном, перемешайте, доведите до кипения, закройте крышкой, уменьшите огонь до слабого, тушите 1 ч. Подавайте, посыпав мятой, с лепешками.

Кстати: Если хотите, можете заменить баранину на любое другое мясо, птицу или даже креветки - получится тоже очень вкусно!

Южноиндийское карри из креветок

Наша индийская подруга Инду, живущая в Москве больше 10 лет, научила нас готовить много замечательных блюд. Это карри было одним из первых ее уроков. Мало того что оно само по себе вкусное, так его основа еще и универсальна! Увеличьте количество ингредиентов (за исключением креветок) в два раза и сделайте основу, как это описано в шагах № 1-3. Потом разделите получившуюся массу пополам. С одной половиной приготовьте карри из креветок, а с другой - карри из предварительно обжаренного куриного филе или подготовленных овощей (картошки, цветной капусты и зеленого горошка) с грибами. Времени и усилий затрачивается почти столько же, а на столе сразу два потрясающих блюда! А главное - никто не поймет вашей хитрости...

Южноиндийское карри из креветок

4 порции, время приготовления: 45 мин.

1/2 кг сырых крупных креветок

2 средних помидора

3 луковицы

4 зубчика чеснока

2 см свежего корня имбиря

1/2 ч. л. куркумы

1/2 ч. л. молотого острого красного перца

1 ч. л. семян кориандра

1 ч.л. семян зиры

2 ч. л. порошка карри

3/4 ч. л. гарам масалы

2 ст. л. тертого свежего кокоса

2 ч. л. томатной пасты

100 мл нежирных сливок

2,5 ст. л. растительного масла

соль

черный перец

Обжарьте на сухой разогретой сковороде кориандр и зиру, потряхивая, 2-3 мин., затем измельчите в ступке. Чеснок и имбирь измельчите. Лук мелко порубите, обжарьте в 2 ст. л. растительного масла на небольшом огне 15 мин. Добавьте чеснок и имбирь, готовьте 1 мин., добавьте куркуму, красный перец, кориандр и зиру, карри, гарам масалу и кокос, обжаривайте 30 сек. Помидоры мелко нарежьте, добавьте в сковороду вместе с 1 ст. л. воды, томатной пастой и сахаром. Готовьте, пока масло не отделится, примерно 5 мин. Приправьте солью и черным перцем. Очистите креветки от панциря, удалите из спинки черную кишечную вену, сделав небольшой продольный надрез. Обжарьте креветки в оставшемся масле, по 10 сек. с каждой стороны. Влейте в сковороду с соусом 2 стакана горячей воды, положите креветки, готовьте 7 мин. Затем влейте сливки, прогрейте и немедленно подавайте с рисом.

Кстати: Для одного из вариантов смеси гарам масалы натрите на мелкой терке кокос так, чтобы получилось 3 ст. л., и насыпьте в сковородку. Добавьте по 4 ст. л. черного и белого перца горошком, 3 ст. л. свеженатертого мускатного ореха, 7 ст. л. коробочек зеленого кардамона (раздавив их плоской стороной ножа), 8 ст. л. семян зиры, 1 ст. л. сырых кунжутных семян, 2 ст. л. желтых горчичных семян, щепотку нитей шафрана. На небольшом огне обжаривайте специи, потряхивая сковородку, 2-3 мин. Слегка остудите, пересыпьте в ступку, растолките как можно мельче и просейте через сито (или смелите все в кофемолке). Храните в герметично закрывающемся контейнере в темном месте не больше одного месяца.

Курица в соусе по-индийски

Курица с рисом - пожалуй, самый популярный ужин. И это неудивительно: и рис, и курица готовятся довольно быстро. Чтобы курица с рисом вам не наскучили, воспользуйтесь мировым опытом, ведь это сочетание популярно не только у нас.

Курица в соусе по-индийски

4 порции, время приготовления: 30 мин.

1 стакан риса басмати

600 г филе куриных бедрышек

450 г измельченных помидоров в с/с

1 маленькая луковица

1 стакан куриного бульона

125 мл сливок жирностью 35%

3 ст. л. томатной пасты

3 зубчика чеснока

2 см корня имбиря

1 ч. л. смеси гарам масала или карри

1/2 - 1 ч. л. молотого острого красного перца

1,5 ч. л. молотой куркумы

5 веточек кинзы

1,5 ст. л. растительного масла

соль, свежемолотый черный перец

Промойте рис до прозрачной воды. Вскипятите в кастрюле 2 стакана воды, посолите и всыпьте рис. Доведите до кипения, убавьте огонь до слабого и варите под крышкой до готовности, 12 мин. Снимите кастрюлю с огня, накройте полотенцем и оставьте еще на 5 мин. Аккуратно разрыхлите рис вилкой или палочками. Очистите лук и нарежьте маленькими кубиками. Чеснок порубите. Имбирь натрите на мелкой терке. Нарежьте курицу кусочками со стороной 2,5 см, посолите и поперчите со всех сторон. Разогрейте глубокую большую сковороду с растительным маслом на сильном огне. Положите курицу и лук и жарьте, помешивая, до золотистого цвета, 5 мин. Добавьте томатную пасту, чеснок, имбирь, гарам масалу, острый перец и куркуму и жарьте, активно перемешивая, 1 мин. Влейте измельченные помидоры и куриный бульон, посолите и поперчите. Доведите до кипения, уменьшите огонь и готовьте, помешивая, 10 мин., соус должен слегка увариться и загустеть, а курица полностью прожариться. Влейте в сковороду сливки и прогрейте вместе 1 мин. Подавайте курицу вместе с рисом, посыпав листьями кинзы.

Карри из яиц

В нашей любимой Индии карри делают из чего угодно: из мяса, рыбы, овощей, бобовых - были бы специи. Это карри получается невероятно "бюджетным" блюдом, которое тем не менее можно подать самым дорогим гостям - обязательно с миской горячего рассыпчатого риса басмати.

Карри из яиц

4-6 порций, время приготовления: 45 мин.

6 крупных яиц

2 крупные луковицы

2 больших помидора

1 ст. л. томатной пасты

4 ст. л. растительного масла

1 палочка корицы

5-6 бутонов гвоздики

2 коробочки черного кардамона

1 лавровый лист

1 ч. л. семян зиры

1/2 ч. л. молотой куркумы

1/2 ч. л. молотого острого красного перца

1 ч. л. соли

Яйца положите в горячую воду, доведите до кипения, готовьте 8 мин. Сразу же переложите под струю холодной воды, остудите, очистите и наколите зубочисткой по всей поверхности. Разогрейте в сотейнике с толстым дном 2 ст. л. масла, обжарьте яйца со всех сторон на среднем огне, 2-3 мин., вращая сковородку так, как это обычно делают, выпекая блины. Яйца должны стать слабо-золотистого цвета. Сохраняйте их теплыми. Лук и помидоры нарежьте небольшими кубиками. В глубокой сковороде разогрейте оставшееся масло, положите лавровый лист, разломанную на крупные куски палочку корицы, кардамон и гвоздику, обжарьте на среднем огне, 20 сек., всыпьте зиру, готовьте 1 мин. Добавьте лук, готовьте до золотисто-коричневого цвета, помешивая, 7-10 мин. Всыпьте куркуму и острый красный перец, перемешайте. Добавьте помидоры и томатную пасту. Готовьте 5 мин., влейте 1/2 стакана воды, готовьте еще 2 мин. Добавьте соль и обжаренные яйца (если хотите, можете разрезать их вдоль пополам). Закройте сковороду крышкой, уменьшите огонь и готовьте 3-4 мин. Подавайте с рисом.

Кстати: Черный кардамон у нас найти непросто даже знатокам специй. Можете заменить его обычным зеленым - но при этом добавьте блюду горчинки за счет нескольких горошин черного перца.

Тикка масала из курицы

В переводе с хинди "тикка" - это кусочек мяса, а "масала" - смесь специй. Тикка масала - знаменитое блюдо из курицы в густом маринаде-соусе из йогурта с пряностями. Рецептов тикка масалы огромное количество, иногда это блюдо имеет вид карри - с кусочками куриного мяса, буквально плавающего в подливке. Иногда это шашлычки - как у нас. Соус может быть красным

от помидоров, а может быть почти белым. Объединяют все эти рецепты только курица да специи.

И тут не забывайте, что для любого блюда с большим количеством специй критерий качества - это их свежесть. Не покупайте готовые, молотые, измельчайте целые сами, каждый раз в том количестве, в котором нужно.

Тикка масала из курицы

4 порции, время приготовления: 15 мин.+ 4 ч 10 мин

700-800 г филе курицы на коже (лучше бедрышки или ножки)

5 зубчиков чеснока

2,5 см свежего корня имбиря

5-7 веточек кинзы

4 ст. л. натурального густого йогурта

2 ст. л. нутовой муки

1 ст. л. лимонного сока растительное масло

1 ч. л. молотого кардамона

1/2 ч. л. молотой куркумы

1/2 ч. л. молотой зиры

1/2 ч. л. острого красного молотого перца

соль

Очистите имбирь и чеснок. Имбирь натрите на терке. Чеснок крупно нарежьте и положите в ступку. Добавьте в ступку мелко нарезанную кинзу и разотрите в пасту. Смешайте все специи с йогуртом до однородности. Добавьте нутовую муку, 1 ст. л. растительного масла, лимонный сок, имбирь, пасту из чеснока и кинзы и немного соли, тщательно перемешайте. Нарежьте куриное филе кусочками со стороной 2,5-3 см. Положите курицу в йогуртовую смесь и тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт маринадом. Накройте и поставьте в холодильник минимум на 4 ч, лучше на 6-10 ч. Деревянные шпажки замочите на такое же время в холодной воде. Это нужно для того, чтобы они не горели во время приготовления на углях. Нанижите кусочки курицы на шпажки. Не частите - между кусочками должно быть расстояние примерно в 1 см, иначе они не прожарятся равномерно. Разожгите угли в мангале. Они должны хорошо прогореть и подернуться белым пеплом. Обжаривайте курицу на шпажках, часто поворачивая и смазывая маслом, до готовности, 8-10 мин. Подавайте немедленно.

Кстати: Вы можете приготовить курицу и в духовке. Лучше все равно нанизать кусочки на шпажки, но можно и просто выложить в смазанную маслом форму на некотором расстоянии друг от друга. Смажьте кусочки сверху растительным маслом. Разогрейте духовку с включенным грилем до 220 °С. Установите решетку в верхнюю треть, на нее поставьте форму. Жарьте 5-7 мин., переверните кусочки, опять смажьте маслом и жарьте до готовности.

Бириани из курицы с рисом

Это блюдо, пришедшее в Индию из Персии, теперь популярно по всей Южной и даже Восточной Азии и во многих арабских странах. Обязательный базовый компонент - рис басмати. Вместо курицы можно использовать перепелок, баранину, индейку, рыбу, яйца или овощи. Список специй тоже может варьироваться - но только в сторону увеличения. Вариант бириани, который мы вам предлагаем, называется "каччи бириани", в нем сырое замаринованное мясо и рис готовятся вместе. В старину это блюдо делали чаще всего из козлятины в глиняных горшках. Ингредиенты выкладывались слоями, а место соединения крышки и горшка облепляли пшеничным тестом, чтобы не выходил пар.

Бириани из курицы с рисом

4 порции, время приготовления: 55 мин.+ 1 ч.10 мин

400 г филе куриных бедрышек на коже

400 г риса басмати

200 г натурального густого йогурта

4 небольших не очень острых зеленых перца чили

1 большая луковица

5 зубчиков чеснока

2,5 см свежего корня имбиря

2 веточки кинзы

3 веточки мяты

1 ч. л. свежего сока лайма

растительное масло

2 ст. л. приправы гарам масала

2 ст. л. молотого кориандра

1 ст. л. молотой зиры

соль

Очистите имбирь, чеснок и чили. Имбирь натрите на мелкой терке, чеснок и чили мелко нарежьте по отдельности. Положите чеснок в ступку, растолките в пасту. Смешайте йогурт, чесночную пасту, имбирь, чили. Мелко нарежьте листочки мяты и кинзы (стебли не понадобятся). Добавьте соль и все специи, а также лаймовый сок, перемешайте. Нарежьте курицу средними кусочками, удобными для еды, положите в йогуртовую смесь, перемешайте, оставьте в холодильнике на 1 ч. Промойте рис и замочите в питьевой воде так, чтобы рис был покрыт на 2 пальца, на 30 мин. Затем откиньте рис на сито, немного обсушите. Лук очистите, мелко нарежьте и быстро обжарьте в глубокой сковороде с толстым дном в растительном масле до мягкости. Добавьте рис, перемешайте. Добавьте курицу вместе с маринадом и влейте 1 стакан холодной воды. Тщательно перемешайте, закройте крышкой и готовьте на слабом огне 40-45 мин. Время от времени помешивайте. Подавайте бириани очень горячим.

Кстати: Пусть вас не волнует то, что йогурт при длительном приготовлении часто сворачивается. И на вкусе, и на внешнем виде в данном случае это не сказывается - из-за риса ничего не заметно. Кстати, вы можете приготовить курицу отдельно, рис отдельно - но он получится значительно менее вкусным.

Навратан корма

Это вегетарианское овощное карри. "Навратан" на языке хинди означает "девять драгоценностей" - хотя, в принципе, в этом карри может быть сколько угодно составляющих. Главное - не забудьте орехи и сливки. Соус получается необыкновенно вкусным, да и сами овощи просто божественными. Еще один плюс для тех, кто не любит острое, - в это карри совершенно не обязательно класть чили.

Навратан корма

6 порций, время приготовления: 20 мин.+ 15 мин

1 небольшой кочан цветной капусты

2 средние картофелины

2 средние морковки

1 сладкий зеленый перец.

2 средние луковицы

3 зубчика чеснока

3 см свежего корня имбиря

большая горсть смеси орехов (кешью, фисташки, арахис)

2 ст. л. томатной пасты или 4 ст. л. томатного пюре

200 мл сливок жирностью 20%

2 ст. л. топленого масла

2 лавровых листа

1 ст. л. семян зиры

1 ч. л. молотой куркумы

1/2 ч. л. молотого кориандра

1/2 ч. л. смеси специй гарам масала

соль

У капусты удалите жесткую часть стебля, разберите кочан на небольшие соцветия. Морковь и картофель очистите, нарежьте небольшими аккуратными дольками. Очистите зеленый сладкий перец, лук, чеснок и имбирь. Лук нарежьте полукольцами, перец - квадратиками. Чеснок раздавите и порубите, имбирь нарежьте тонкой соломкой. Положите морковь, картофель и цветную капусту в кастрюлю, залейте небольшим количеством кипятка и варите под крышкой до полуготовности, 7-8 мин. Пока овощи варятся, в большой сковороде с толстым дном разогрейте масло, положите лавровый лист и семена зиры. Жарьте на среднем огне, пока зира не начнет потрескивать. Положите в сковороду лук и орехи, обжаривайте, помешивая, 3 мин. Добавьте имбирь и чеснок, перемешайте, всыпьте куркуму, жарьте 1 мин. Положите томатную пасту и тушите, помешивая, 2 мин. Добавьте в сковороду зеленый перец, обжаривайте 2 мин. Положите сварившиеся к тому моменту овощи и тщательно перемешайте. Влейте сливки и 1/2 стакана воды, перемешайте, закройте крышкой, готовьте 5 мин. Всыпьте кориандр и гарам масалу, посолите, опять закройте и готовьте еще 5 мин. - на слабом огне. Подавайте горячим.

Кстати: Если вам хочется, чтобы блюдо было менее жирным, но соус оставался кремовым, вы можете использовать сливки 10-процентной жирности, а за пару минут до готовности добавить в сковороду с овощами 1-2 ст. л. нутовой муки, разведенной в 2 ст. л. холодной воды. Тщательно перемешивайте, чтобы не образовались комки. Вместо нутовой муки можно использовать 1 ч. л. с горкой кукурузного крахмала.

Карри из баранины

Это идеальное блюдо для праздника с гостями. Возни с ним немного, только мясо нарезать да специи обжарить, а потом оно само по себе тушится на слабом огне в своем ароматном соусе - а вы тем временем можете и райту сделать, и рис сварить, и в ванне полежать: вот вам и готовый ужин, и красивая хозяйка. Кстати, в Индии баранину частенько заменяет козлятина. А еще чаще такое карри готовят в скороварке - впрочем, тогда на ванну уже времени не останется.

Карри из баранины

6 порций, время приготовления: 2 ч.+ 15 мин

1 кг мякоти баранины из лопатки или задней ноги или 1,5 кг мяса на косточке

2 средних спелых помидора

1 большая луковица

1-3 зеленых перца чили

3-4 зубчика чеснока

3 см свежего корня имбиря

по 1 небольшому пучку кинзы и мяты

3 ст. л. растительного масла

1 палочка корицы

1 ч. л. семян зиры

5-6 свежих или 1 ст. л. сушеных листьев карри

1 ч. л. молотого кориандра

1 ч. л. молотой куркумы

1/3 ч. л. молотого красного острого перца

1 ч. л. смеси специй гарам масала

соль

Нарежьте мясо довольно крупными кубиками. Лук, чеснок, чили и имбирь очистите. Имбирь и чеснок натрите на крупной терке. Лук и чили нарежьте довольно крупно. Отделите листья мяты и кинзы от стеблей, стебли мелко порубите. В кастрюле с толстым дном разогрейте масло, положите разломанную палочку корицы, семена зиры и листья карри, обжаривайте на среднем огне 10 сек. и всыпьте лук с зеленым чили. Посолите и обжаривайте 3 мин. Добавьте стебли мяты и кинзы. Всыпьте куркуму, молотый кориандр и красный острый перец, тщательно перемешайте, готовьте 30 сек. Положите баранину, тщательно перемешайте, увеличьте огонь до сильного и готовьте, продолжая время от времени помешивать, 5 мин. Влейте 3 стакана кипящей воды, доведите до кипения, закройте крышкой, уменьшите огонь до слабого и готовьте до мягкости мяса, примерно 1,5 ч. Нарежьте помидоры довольно мелко (если хотите, можете предварительно ошпарить их и удалить кожицу). Положите в кастрюлю с бараниной, увеличьте огонь. Когда жидкость опять закипит, добавьте гарам масалу и соль по вкусу. Через 5-10 мин. положите листья мяты и кинзы, перемешайте, снимите с огня и дайте постоять под крышкой 10 мин.

Кстати: Для одного из вариантов смеси гарам масала насыпьте на сковородку по 4 ст. л. черного и белого перца горошком, 3 мелко порубленных мускатных ореха, 7 ст. л. коробочек зеленого кардамона (раздавив их плоской стороной ножа), 8 ст. л. семян зиры, 1 ст. л. сырых кунжутных семян, 2 ст. л. желтых горчичных семян, щепотку нитей шафрана. На небольшом огне обжаривайте специи, потряхивая сковородку, 2-3 мин. Слегка остудите, пересыпьте в ступку и растолките как можно мельче, просейте через сито (или смелите все в кофемолке). Храните в герметично закрывающемся контейнере в темном месте не больше 1 месяца.