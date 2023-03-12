В чем польза конины, крольчатины, перепелки и что из этого можно есть, если вы на диете?

Среди всех сортов мяса на полках российских магазинов самыми полезными считают конину и крольчатину. Так считает диетолог Людмила Микитюк, которая в беседе с изданием "Известия" рассказала про самые ценные и питательные для человеческого организма виды мяса, передает Day.Az.

По словам диетолога, мясо кролика содержит много белка, поэтому быстро усваивается. Людям с проблемами пищеварения и ЖКТ нежная крольчатина подходит даже лучше, чем курица. Помимо этого, в крольчатине содержится больше витаминов B6 и B12, в красном мясе, и более того - она богата марганцем, фтором, калием, железом и фосфором.

К самым полезным видам мяса диетолог также отнесла экологически чистую конину. В ней содержится больше меди, железа и магния, а также витаминов B1 и B2, чем в других видах мяса. Белка в конине больше, чем в говядине и свинине, а жира, наоборот, меньше, она гипоаллергенна и сбалансированна по составу ценных для человека аминокислот.

В число других наиболее полезных видов мяса диетолог отнесла: низкокалорийную индейку (источник фосфора, селена и витамина B); экзотическую баранину (она богата лецитином) и диетическое мясо перепелки.

Эксперт уверяет, что именно перепелка идеально подходит тем, кто хочет сбросить вес, ведь на 100 грамм мяса приходится всего 134 ккал. При этом мясо богато витаминами, минералами и белком, и, по мнению врачей, помогает легче восстановиться после перенесенной болезни.

Диетологи и врачи сходятся во мнении, что отказываться от мяса в целом, и особенно от красного мяса не следует в любом возрасте. Ведь только из мяса человек получает незаменимые аминокислоты, витамины и белок, нужные для полноценной активной жизни. А красное мясо, особенно говядина и печень, считаются самым ценным источником железа, необходимого для хорошего самочувствия.