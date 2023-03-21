Как защитить здоровье от простуды с помощью еды

Врач-диетолог Татьяна Залетова объяснила, какие продукты являются природными антибиотиками и полезны в период простуд.

Природные антибиотики - чеснок и базилик. Чеснок активирует иммунную систему, помогает бороться с вирусами. "Активнее всего надо есть чеснок перед осенним простудным периодом и во время него".

Базилик - эффективное бактерицидное и дезинфицирующее средство. Его употребление профилактирует заболеваемость гриппом, простудой, также этот продукт профилактирует пищевые инфекции.

При этом врач предупредила, что еда не заменит препараты. "Природные антибиотики дают достаточно низкую степень защиты от инфекции, поэтому они не могут быть полноценной альтернативой препаратам, которые назначил врач. Если вам выписали лекарство, то заменять его природными средствами - это небезопасная практика. Природные антибиотики - это вспомогательные средства, а не основные", - подчеркнула диетолог.

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