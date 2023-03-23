10 лучших блюд со всего мира

Популярный гид для путешественников Lonely Planet выпустил первое издание Ultimate Eatlist, в котором трудами редакции и ньюйсмекеров собраны 500 незабываемых блюд из разных стран мира, а также названы лучшие из лучших, передает Day.Az.

Предлагаем вам топ-10 самой вкусной аутентичной еды.

1 место - испанские пинчос из Сан-Себастьяна

Авторы гида предлагают открыть пинчос вечернюю прогулку по барам Сан-Себастьяна после фиесты или похода на пляж. По большому счету, небольшие закуски на шпажках из страны Басков - это такие же тапас, только с региональными заморочками. Гид рекомендует выбирать пинчос со спаржей, анчоусами или с грибами, тушенными в чесночном соусе.

Пинчос в Сан-Себастьяне

2 место - суп карри лакса из Куала-Лампура

Путешественникам рекомендуют выбрать уличную палатку/киоск с самой длинной очередью, найти свободный пластиковый стул, сесть на него поудобнее и начать есть - жадно, прихлебывая и обжигаясь. Паста лакса - центр блюда, родившегося из смеси китайской и малазийской кухни и приготовленного из лапши и бульона. Паста состоит из сушеного перца чили, чеснока, креветочной пасты, лемонграсса и куркумы. По мнению местных эта оранжевая пряная масса - в меру острая и они даже рекомендуют усиливать остроту карри лакса. Будьте осторожны - что местным просто пряно, для туриста может быть огненно-остро!

Суп карри лакса из Куала-Лампура

3 место - токийские суши

Забудьте о суши из други стран, с токийскими они имеют очень мало общего - разве только название. Свежесть рыбы и морепродуктов, качество сваренного риса, мастерство сборки, гармония между ингредиентами - всё на несколько порядков выше. В Токио путешественникам предлагается не спешить, не хватать суши палочками и закидывать их сразу в рот для утоления голода. В столице Японии надо сначала поговорить с поваром и узнать все тонкости древнего кулинарного искусства и этикета связанного с его подачей и едой.

Суши из Токио

4 место - говяжий брискет из Техаса

Брискет - это часть грудинки, а точнее отруб говядины, состоящий из большой и малой грудных мышц, снятых с ребер. Он весь пронизан коллагеном (соединительной тканью), который при долгой термической обработке в смокере делает этот отруб говядины необыкновенно сочным и нежным. Брискет буквально распадается на волокна.

Говяжий брискет из Техаса

5 место - салат сом там из Бангкока

Традиционный тайский салат из зелёной папайи - это микс из четырёх вкусов. За сладкий отвечает пальмовый сахар и сама папайя, за кислый - лайм, за солёный - рыбный соус и всё это невозможно без острого перца чили. Иногда в салат добавляют местные баклажаны, считая их исполнителями горького вкуса.

Салат сом там из Бангкока

6 место - сморреброды из Копенгагена

Любимая еда датчан и многих других скандинавов - открытый бутерброд чаще всего на ржаном хлебе с богатой и обильной начинкой. Классика: лосось и сливочный сыр, сельдь и свекла, ростбиф. Едят сморреброды в Копенгагене на завтрак, обед и на ужин.

Сморреброды из Копенгагена

7 место - раки из Кайкоры

У майори слово "кай" означает пищу, "коура" переводится как "раки", поэтому неслучайно ново-зеландский город, соединивший в своём названии два этих слова - популярнейшее место для поедания океанских раков. И действительно, что может быть лучше: сидишь себе на берегу Тихого океана и медленно так, с ленцой, чистишь рака, только что выловленного и приготовленного с чесноком и сливочным маслом.

Раки из Кайкоры

8 место - сеульский бибимбап

Если соединить в одной тарелке рис с сезонными овощами, яйцами и мясом получится популярнейшее южно-корейское блюдо - почти конструктор, который каждый сеульский ресторан составляет по своему усмотрению. Название блюда с корейского переводится как "смешанный рис". Бибимбап может подаваться холодным и горячим. И хотя родиной его считают юг Кореи, город Чонджу, в Сеуле тоже есть заведения готовящие его на отлично.

Бибимбап из Сеула

9 место - пицца маргарита из Неаполя

Пицца маргарита стала символом Италии, а Италия отдала пицце цвета своего триколора: красный олицетворяет томатный соус и помидоры, зелёный - базилик и белый - моцарелла. Об этой пицце говорить не надо, её просто надо есть! Желательно в Неаполе.

Пицца маргарита из Неаполя

10 место - дим-самы из Гонконга

Прародители пельменей - дим-самы готовят во многих азиатских странах. Гонконгские дим-самы многие считают лучшим в мире. Хотя первоначально так назывались разнообразные китайские закуски, подающиеся с зелёным чаем или пуэром.

Дим-самы из Гонконга

Далее в первой 20-ке места распределились так: 11 место - перуанское севиче из Лимы, 12 место - пирожные паштел де ната из слоёного теста с заварным кремом из Лиссабона, 13 место - тасманские устрицы, 14 место - французские сыры (странное, что нет упоминания определённого сорта или хотя бы региона), 15 место - жареная ямайская курица, 16 место - ягнёнок из Марракеша, 17 место - сингапурский чили краб, 18 место - муль-фрит из мидий и картофеля фри из Брюсселя, 19 место - пекинская утка и 20 место заслужил вьетнамский суп фо, а точнее его вариация, которая переводится "Фо, который готовят вдоль реки Хау".

К сожалению, нам неизвестно если ли среди оставшихся 480 наименований русское блюдо или специалитет одной из бывших союзных республик. А какие бы блюда нашей многонациональной Родины внесли в этот список вы и почему?