11 самых древних в мире продуктов питания, чей срок годности истек давным-давно

Несмотря на то, что некоторые рецепты и блюда передаются из поколения в поколение на протяжении сотен и даже тысяч лет, бывает трудно точно определить, что ели и пили наши дальние предки. Эти сведения так бы и остались для нас тайной за семью замками, если бы не археология. Да-да, не удивляйтесь археологи занимаются раскопками не только древних сокровищ, останков и строений, но и еды, которая по счастливой случайности смогла сохраниться на протяжении столь длительного времени. Изучение найденных продуктов позволяет нам понять, что люди прошлого готовили и употребляли в пищу.

Предлагаем вам отправиться в небольшое кулинарно-историческое путешествие. В ходе него вы ознакомитесь с самыми древними продуктами питания, которые когда-либо были найдены пытливыми учёными.

Перед вами самый древний в мире кусочек хлеба. Его возраст составляет 14000 лет

Это старейшая пекарня в мире находится в Иордании. Здесь и была обнаружена эта удивительная находка

Устоявшаяся археологическая доктрина утверждает, что люди впервые начали печь хлеб около 10000 лет назад. Новое открытие стало поворотным моментов в истории нашей эволюции. Мука, из которой состоит хлеб, была сделана из разных ингредиентов - дикой пшеницы и корней клубней камыша. Также археологи обнаружили в ней следы ячменя и овса. Это говорит о том, что уже тогда люди были умелыми поварами и могли сочетать в одном блюде несколько компонентов сразу.

Вино из Шпайера хранится в историческом музея Пфальца, ему около 1700 лет

Удивительная бутылка была извлечена из римской могилы в 1867 году. Как она смогла сохраниться на протяжении столь длительного времени? Учёные уверены, что жидкое содержимое осталось на месте из-за того, что бутылка была запечатана воском, а не пробкой (которая, конечно, за такое время обязательно бы сгнила).

Археологи нашли сыр в египетской гробнице, возраст которого около 3200 лет

Сыр был сделан из овечьего и козьего молока. До этого открытия у учёных не было никаких подтверждений, что в Древнем Египте производили такие продукты.

Китайские археологи обнаружили суп из костей возрастом 2400 лет, запечатанный в бронзовом сосуде

Из-за окисления суп позеленел, но по-прежнему был в жидком виде, а кости всё ещё плавали сверху.

Болотное масло, которому около 2000 лет

Сливочное масло было обнаружено в залежах торфа в болотистой местности. Учёные предполагают, что ранее люди так хранили излишки продукта, так как торф обладает качествами отличного консерванта.

Шампанское, которое пролежало на дне Балтийского моря 200 лет

Антарктический фруктовый пирог, которому 106 лет. Почти свежий!

Десерт был обнаружен исследователями в заброшенной хижине на мысе Адэр в Восточной Антарктиде. Лакомство пролежало столько лет нетронутым на полке в оловянной коробке и бумаге.

Это самая старая вяленая ветчина в мире, возраст которой составляет 113 лет

Ветчина была приготовлена в 1902 году полицейским Гуолтни-младшим, которому принадлежало несколько мясокомбинатов Смитфилда, района Лондона.

Плитка шоколада 121-летней выдержки

Шоколад все ещё находится в оригинальной обёртке и жестяной упаковке. Был частью партии, которую заказала королева Виктория в 1900 году для солдат британской армии.

В Китае была обнаружена лапша возрастом 4000 лет

Продукт был погребён под слоем осадочных пород на глубине три метра, именно поэтому он так хорошо сохранился до наших дней. Анализ теста показал, что древняя лапша была изготовлена из проса и могара.

Буханка хлеба возрастом 2000 лет, найденная в руинах Помпеи

Источник