Чем полезна и вредна манная каша?

В России и странах постсоветского пространства до сих пор сильна вера в чудодейственность каш, в том числе манной. Считается, что она обязательно должна присутствовать в рационе детей, что каша дает силу, и без нее непременно будут проблемы с желудком. На самом деле большинство этих верований - давно устаревшие мифы. Разбираемся вместе с врачом, почему манная каша - не панацея, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

Из чего состоит манная каша

"Манная каша - блюдо известное, только, пожалуй, в России и странах бывшего Советского Союза. В свое время ее стали делать из остатков переработки пшеницы. И сама манная крупа - продукт дешевый", - рассказывает Татьяна Пономарева, врач-физиотерапевт, нутрициолог, косметолог клиники медицинской косметологии Juvi Clinic.

Манная крупа состоит из зародышей зерна пшеницы. Их получают при удалении оболочки и эндосперма зерна в процессе переработки пшеницы в муку. Манка производится из внутреннего слоя зерна пшеницы, и потому не содержит грубой клетчатки, которая полезна для нашего пищеварения и содержится во многих крупах. В ней по сравнению с другими крупами мало витаминов и минералов, а соотношение незаменимых аминокислот (лизин, метионин, триптофан) весьма скромное.

По сути, манная крупа состоит из чистого крахмала и небольшого количества белка.

Чем вредна и полезна манка

"Если говорить о манной каше именно на воде, то минусов в ней гораздо больше, чем плюсов, - считает врач. - Прежде всего, это высокое содержание простых углеводов - около 11 гр на 100 гр продукта и, соответственно, высокий гликемический индекс. Злоупотребляя таким продуктом, можно спровоцировать набор веса, развитие инсулинорезистентности, сахарного диабета второго типа и многих других эндокринологических проблем".

При употреблении на голодный желудок (например, на завтрак) манная каша вызовет сильный скачок глюкозы в крови, а если вы взрослый и едите ее с коровьим молоком, то еще и вздутие живота. Иронично, что детям, как правило, не разрешают есть десерты на голодный желудок и позволяют их только после каши, но манная каша оказывает на организм такое же воздействие, как и десерт.

В манной каше, по словам Пономаревой, также много глютена. "Согласно последним исследованиям, продукты с этим белком следует ограничивать в рационе не только людям с непереносимостью глютена, потому что данное вещество провоцирует напряженность иммунной системы, что может стать причиной развития воспалительных заболеваний разного характера, а также учащению случаев ОРВИ", - рассказывает врач.

Из относительных плюсов этой крупы можно выделить малое количество пищевых волокон, что делает манку уместным в рационе людей с некоторыми заболеваниями ЖКТ, рассказывает врач. "В небольших количествах манную кашу можно есть тем, кто сталкивается с повышенным газообразованием и нарушением переваривания пищи. В каше достаточное количество витамина В9 (фолиевой кислоты), а также железа. Но для того, чтобы набрать именно с этим продуктом норму, нужно съесть очень много манки, что непременно скажется на фигуре", - отмечает эксперт.

Как сделать манную кашу полезнее

Манку едва ли можно назвать полезной крупой как для детей, так и для взрослых, и лучше вообще воздержаться от ее употребления. Однако можно немного снизить негативное воздействие манки на организм, говорит врач. Достаточно лишь добавить в кашу на воде ягоды. "В них содержатся антиоксиданты, которые снижают нагрузку на поджелудочную железу", - поясняет Татьяна Пономарева.

Если вы очень любите манную кашу, то ешьте ее после плотного приема пищи, в котором содержатся белок, полезные жиры и клетчатка. В таком случае скачок сахара будет не столь весомым. А на завтрак для ребенка лучше выбрать овсяную, полбяную или пшенную кашу - в них больше белка, витаминов и минералов. Но даже эти каши обязательно нужно сочетать с белками, жирами и клетчаткой, чтобы получить все необходимые организму вещества.

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