Рецепт нежного бисквитного торта "Кудряш"
На Instagram-странице @dad_foodhome размещен рецепт нежного бисквитного торта "Кудряш".
1 -ый корж
- 4 яйца
- 1 стакан сахара (200 гр)
- 1 стакан муки (200 гр)
- ваниль
- разрыхлитель (пол пачки)
2 -ой корж
- 4 яйца
- 1 стакан сахара
- 1 стакан муки (на 3 ст.л меньше муки)
- ваниль
- разрыхлитель
- 3 ст.л какао
на пропитку: сахарную воду
начинка: орехи (можете и без)
Крем:
- 250 гр слив.масла
- 1 банка сгущенки
1. Взбиваем яйца с сахаром, пока масса не увеличится в объеме.
2. Далее добавляем сухие ингредиенты и на слабой скорости взбиваем.
3. Выпекаем 200С, 30-40 мин
4. Для крема: масло взбить миксером до однородного состояния, постепенно добавить сгущенку. Взбиваем до тех пор, пока крем не приобретет нежную консистенцию
5. Разделить каждый бисквит на 2 коржа, рукой покрошите коржики так, чтобы они уменьшились хотя бы наполовину. Крошки высыпайте в миску - коричневые в одну, а белые в другую. И начните собирать торт.
6. Оставьте торт на ночь для полного пропитывания. (Не в холодильнике)
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