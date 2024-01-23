На Instagram-странице @dad_foodhome размещен рецепт нежного бисквитного торта "Кудряш".

1 -ый корж

- 4 яйца

- 1 стакан сахара (200 гр)

- 1 стакан муки (200 гр)

- ваниль

- разрыхлитель (пол пачки)



2 -ой корж

- 4 яйца

- 1 стакан сахара

- 1 стакан муки (на 3 ст.л меньше муки)

- ваниль

- разрыхлитель

- 3 ст.л какао



на пропитку: сахарную воду

начинка: орехи (можете и без)



Крем:

- 250 гр слив.масла

- 1 банка сгущенки



1. Взбиваем яйца с сахаром, пока масса не увеличится в объеме.

2. Далее добавляем сухие ингредиенты и на слабой скорости взбиваем.

3. Выпекаем 200С, 30-40 мин

4. Для крема: масло взбить миксером до однородного состояния, постепенно добавить сгущенку. Взбиваем до тех пор, пока крем не приобретет нежную консистенцию

5. Разделить каждый бисквит на 2 коржа, рукой покрошите коржики так, чтобы они уменьшились хотя бы наполовину. Крошки высыпайте в миску - коричневые в одну, а белые в другую. И начните собирать торт.

6. Оставьте торт на ночь для полного пропитывания. (Не в холодильнике)