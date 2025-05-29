Эти продукты опасны для щитовидной железы

Щитовидная железа - важный орган эндокринной системы человека, отвечающий за выработку гормонов, регулирующих обмен веществ, температуру тела, работу сердца и другие важные процессы. "Вечерняя Москва" узнала у врача-диетолога Елена Соломатиной, какие продукты негативно влияют на функционирование железы, передает Day.Az.

При заболеваниях щитовидной железы нужно максимально исключить продукты, которые оказывают системное неблагоприятное действие на организм, подчеркнула специалист. Это продукты с повышенным количеством:

трансжиров;

консервантов;

эмульгаторов;

добавок, усиливающих вкус.

Также необходимо ограничить:

жареную пищу;

копченую;

слишком соленую.

- Эти продукты вредны не только для людей с заболеваниями щитовидной железы, но и для полностью здорового организма. Они вызывают окислительный стресс, а также способствуют разрушению организма и обострению заболеваний щитовидной железы, - предупредила Соломатина.

Еще работу щитовидки нарушают крестоцветные продукты, такие как:

капуста;

редиска;

редька.

- Все они содержат глюкозинолаты и тормозят выработку гормонов щитовидной железы. Но это зависит от их количества в рационе питания, - уточнила диетолог. - Совсем бояться этих овощей точно не стоит. Можно без опасений съесть салат из капусты и не переживать, что сразу же заблокируется синтез гормонов щитовидной железы. Однако эти продукты лучше не употреблять в сыром виде и не переедать их. Безусловно, если человек с заболеванием щитовидной железы будет съедать килограмм капусты в день, то это негативно скажется на работе данного органа и усугубит течение болезни.

По словам Соломатиной, при аутоиммунном тиреоидите (хроническом воспалительном заболевании щитовидной железы аутоиммунного генеза - прим. "ВМ") не рекомендуется есть йодосодержащие продукты, например:

водоросли;

морскую рыбу.

Кроме того, бывает, что аутоиммунные заболевания щитовидной железы развиваются совместно с другими проблемами, такими как непереносимость глютена. Поэтому нужно ограничить хлебобулочные изделия в рационе питания, сообщила Соломатина.

- На сегодняшний день глютен добавляют практически во все хлебобулочные изделия в качестве улучшителя вкуса, чтобы придать хорошую текстуру продуктам. Если есть его в большом количестве, то глютен может негативно повлиять на течение заболеваний щитовидной железы, - предостерегла специалист.

По мнению диетолога, также важно помнить, что "возбуждающие" продукты нужно есть в ограниченном количестве. Среди них:

крепкий кофе;

острая пища;

специи.

- Особенно при перепадах настроения, тревожности, нервозности и бессоннице, которые часто сопровождают заболевание щитовидной железы, - добавила Соломатина. - А если у человека есть гипотиреоз, склонность к лишнему весу, то нужно убрать из рациона продукты с повышенной калорийностью и высоким содержанием жиров.