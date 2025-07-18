Врач предупредил о рисках отравления из-за арбузов и льда

Летом высок риск отравления через арбузы, которые были порезаны и оставлены на открытом воздухе, и лед в напитках, рассказал "Газете.Ru" врач-инфекционист АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов, передает Day.Az.

"Лето - лучшее время для отдыха, но и сезон острых кишечных инфекций. При температуре от +20°C бактерии и вирусы активно размножаются. Опасность могут представлять открытые арбузы, это идеальная среда для микробов, особенно если неясно, кто и чем их резал. А лед часто делают из неочищенной воды, что тоже может привести к отравлению", - объяснил врач.

Кроме того, опасность представляют еда на пляже или приготовленная дома самостоятельно, а также скоропортящиеся продукты.

"Пляж, жара и антисанитария - идеальные условия для отравлений. Вареная кукуруза, пахлава, сосиски в тесте - этими перекусами легко отравиться. Во-первых, непонятно, в каких условиях их готовили. Во-вторых, на них легко может попасть грязный песок. Домашняя стряпня - тоже риск: 50% летних отравлений - дело рук самих потребителей. Основные ошибки - это приготовление из испорченных продуктов, хранение еды вне холодильника, вчерашняя еда. Лучше готовить на один раз и хранить еду не более 6-12 часов и только в холодильнике", - рассказал доктор.