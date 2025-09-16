Нутрициолог раскрыла, кому опасно употреблять клетчатку

Клетчатка - важный компонент нашего рациона, который может принести как пользу, так и некоторые неприятные последствия. Какие виды клетчатки существуют и как правильно включать их в питание, чтобы избежать негативных эффектов, в беседе с "Радио 1" рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева, передает Day.Az.

"Несомненно, клетчатка, ещё ее называют пищевыми волокнами, полезна для нашего организма и необходима. Клетчатка существует растворимая и нерастворимая. Растворимая - это, например, овощи-фрукты, то есть более лёгкая. Нерастворимая - это бобовые, орехи", - пояснила эксперт.

Она отметила, что клетчатка несёт пользу в адекватных, умеренных количествах, если нет противопоказаний. Этот компонент рациона имеет пребиотические свойства, что улучшает работу кишечника. Клетчатка способствует снижению уровня холестерина, регулирует уровень сахара. Также клетчатка необходима людям, которые стремятся похудеть и следят за своим весом.

"Есть также и противопоказания по поводу употребление клетчатки. Например, если вы пьёте мало воды, употребляете большое количество клетчатки, она может вызывать запоры. Для людей, у кого есть обострение, например, язвы, колиты, какие-то другие желудочно-кишечные заболевания, стоит быть тоже аккуратным с количеством употребления клетчатки. Не стоит давать слишком большую на организм нагрузку", - посоветовала диетолог.