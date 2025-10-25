Этот фрукт не приносит пользы пищеварению

В перезрелых бананах увеличивается концентрация сахара и снижается количество полезного для кишечника резистентного крахмала. Об этом изданию Daily Mail рассказал гастроэнтеролог Саураб Сетхи, прошедший обучение в Гарвардском университете, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эксперт объяснил, что при созревании бананов доля общих пищевых волокон в них снижается. Пищевые волокна или клетчатка - это компоненты пищи, которые не перевариваются пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываются полезной микрофлорой кишечника.

Также бананы в потемневшей кожурой и мякотью становятся бедны резистентным крахмалом, который организм не способен полностью расщепить и усвоить. Доктор Сетхи объяснил, что резистентный крахмал, как и клетчатка, подвергается переработке кишечными бактериями. Это тип крахмала микроорганизмы в толстом кишечнике могут частично превратить в полезные жирные кислоты.

Эксперт уточнил, что более полезными считаются зеленые, твердые бананы - пищевые волокна в их составе снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, диабета второго типа и рака кишечника. Однако лучшим выбором, по мнению гастроэнтеролога, выступают черника, киви и гранат.

"Эти продукты богаты антиоксидантами, которые помогают организму бороться с нестабильными мелекулами - свободными радикалами. Также они содержат эллагитаннины - мощный тип полифенолов, которые помогают снизить уровень воспаления в организме", - рассказал врач.