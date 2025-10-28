Названы три главных полезных свойства красной капусты

Красная капуста укрепляет здоровье кишечника, способствует детоксикации печени и поддерживает работу иммунной системы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом изданию Daily Mirror рассказал диетолог Франклин Джозеф (Честерский университет, Великобритания).

По словам специалиста, краснокочанная капуста содержит соединения, аналогичные тем, что присутствуют в брокколи, - они обеспечивают противораковое действие. Кроме того, капуста богата клетчаткой (пищевыми волокнами), которая способствует нормальной работе кишечника и иммунной системы. Клетчатка также помогает контролировать уровень холестерина и при этом почти не содержит калорий.

"Яркая окраска овоща указывает на высокое содержание полифенолов и антоцианов - биологически активных веществ, обладающих выраженными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами", - отметил врач.

Джозеф добавил, что пребиотическая клетчатка в составе капусты питает полезные бактерии кишечника, поддерживая сбалансированный микробиом. Он напомнил, что именно микробиом все чаще рассматривается как фактор, влияющий не только на пищеварение, но и на психическое здоровье.

По словам диетолога, краснокочанная капуста также поддерживает здоровье печени, повышая эффективность детоксикационных и метаболических процессов. Врач рекомендует ежедневно съедать несколько ложек капусты - сырой или прошедшей минимальную термическую обработку.