Популярный фрукт оказался помощником в снижении холестерина

Авокадо может снижать уровень "плохого" холестерина - к такому выводу пришли ученые, опубликовавшие метаанализ клинических испытаний в Critical Reviews in Food Science and Nutrition (CRFSN). Анализ десятков рандомизированных исследований показал: регулярное употребление авокадо приводит к статистически значимому снижению общего холестерина и LDL, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Авторы проанализировали данные взрослых участников, которые включали авокадо в рацион в разных количествах. Оказалось, что даже умеренное потребление плода снижает общий холестерин почти на 7 мг/дл и "плохой" LDL - более чем на 6 мг/дл по сравнению с контрольными группами. Эффект усиливался при дозах более 250 г в день и при длительном употреблении - свыше 23 недель.

Отдельно исследователи обнаружили, что порции в диапазоне 140-235 г авокадо на протяжении 5-9 недель также связаны со снижением триглицеридов.

По словам авторов, авокадо - один из немногих натуральных продуктов, демонстрирующих дозозависимое улучшение липидного профиля, однако для окончательных выводов нужны дополнительные исследования.