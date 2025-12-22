Врач рассказала о пользе томатного сока для мужчин

Томатный сок благодаря ликопину уменьшает воспаления и отечность, а также снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, особенно у мужчин старше 40 лет. Об этом заявила "Газете.Ru" врач-нутрициолог Екатерина Гузман, передает Day.Az.

"В красных томатах живет ликопин - антиоксидант, который защищает клетки от старения, воспаления и прочих радостей цивилизации. Он снижает риск инфарктов и некоторых видов рака (например, предстательной железы). Это не магия, а химия - доказано десятками исследований. Самое интересное: ликопин не боится температуры, так что томатный сок или тушеные помидоры даже полезнее свежих. Когда помидор нагрели и добавили немного масла - усвоение вырастает в разы. В одном стакане сока - около 20 мг витамина C, немного витаминов группы B, калий и магний. А калий, если что, помогает сердцу биться ровно, а сосудам - не "закипать" от давления", - сказала Гузман.



Она добавила, что томатный сок особенно нужен и полезен тем, кто следит за давлением и сердцем, сидит на диете (в 100 мл всего 17-20 ккал), и у кого бывает отечность - но только если сок без соли.