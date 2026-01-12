Греческий йогурт и творог - чрезвычайно популярные молочные продукты. Помимо того, что они являются вкусным дополнением к сладким и соленым блюдам, их одинаково любят за уникальные питательные свойства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, издание Real Simple пишет, что хотя и греческий йогурт, и творог производятся из коровьего молока и представляются как продукты с высоким содержанием белка, на самом деле их питательные свойства отличаются.

Греческий йогурт - польза для здоровья

"Греческий йогурт изготавливают путем свертывания молока, а затем многократного процеживания для удаления значительного количества жидкой сыворотки, в результате чего получается более густой, кремообразный и гораздо более кислый йогурт, чем обычный. В свою очередь, он содержит меньше лактозы и значительно больше белка", - рассказывает диетолог Джейми Бахам.

По данным USDA, 100 грамм греческого йогурта содержит:

калории - 95 калорий;

белки - 9 граммов;

углеводы - 5 г;

жиры - 4,4 г;

насыщенные жиры - 2,4 г;

рибофлавин (витамин B2): 0,24 миллиграмма, 19% суточной нормы;

витамин B12 - 0,8 микрограмма (мкг), 33% СН;

витамин A - 38 мкг, 5% СН;

кальций - 111 мг, 11% СН;

цинк - 0,5 мг, 5% СН;

фосфор - 126 мг, 10% СН;

селен - 9,7 мкг, 18% СН;

натрий - 34 мг, 2% СН.

"Он содержит высококачественный белок, пробиотики для здоровья кишечника и ключевые питательные вещества, такие как кальций, калий, фосфор и витамины A, B2 и B12", - объясняет диетолог Али МакГоуэн.

Эти питательные вещества в совокупности поддерживают здоровье мышц, тканей, костей, сердца, иммунной системы, кишечника и обмена веществ. При этом греческий йогурт содержит меньше лактозы, чем обычный.

Возможно, единственная проблема этого молочным продуктом - содержание насыщенных жиров. Хотя некоторые исследования показывают, что полножирные молочные продукты, как йогурт, не связаны с повышенным уровнем холестерина или риском сердечно-сосудистых заболеваний, другие исследования связывают насыщенные жиры с повышенным уровнем холестерина, что, в свою очередь, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако процесс ферментации, который проходит греческий йогурт и творог, к счастью, преобразует часть насыщенных жиров в полезные для сердца ненасыщенные жиры.

Творог - польза для здоровья

"Творог - это мягкий свежий сыр, изготовленный из свернувшегося молока", - объясняет МакГоуэн

По данным USDA, 100 грамм творога содержат:

калории - 105 калорий;

белки - 12 грамм;

углеводы - 5 г;

жиры - 4,2 г;

насыщенные жиры - 2,6 г;

рибофлавин (витамин B2) - 0,16 мг, 13% от суточной нормы;

витамин B12 - 0,7 микрограмма (мкг), 29% СН;

витамин A - 36 мкг, 5% СН;

кальций - 88 мг, 9% СН;

цинк - 0,45 мг, 5% СН;

фосфор - 154 мг, 12% СН;

селен - 9,7 мкг, 18% СН;

натрий - 350 мг, 18% СН.

"Как правило, творог богат казеином - медленно усваиваемым белком, который способствует насыщению и восстановлению мышц, а также является источником кальция, селена и витаминов группы B", - делится МакГоуэн.

Говоря о витаминах группы B, Бахам добавляет:

Этот богатый белком молочный продукт также является отличным источником рибофлавина (B2), который играет ключевую роль в качестве антиоксиданта, уменьшая повреждение клеток.

Творог очень похож на греческий йогурт с точки зрения пользы для здоровья.

"Как и греческий йогурт, это питательный продукт с высоким содержанием белка, который может поддерживать здоровье костей и помогать контролировать вес", - резюмирует МакГоуэн, отмечая также его положительное влияние на энергетический обмен, здоровье кишечника, сердца и иммунитет.

Греческий йогурт или творог - что лучше

Греческий йогурт содержит немного больше микроэлементов по сравнению с творогом, за исключением фосфора и натрия. Он также менее калорийный, является более надежным источником пробиотиков и, как правило, содержит меньше лактозы. Практически нет разницы между содержанием жира и насыщенных жиров в этих двух молочных продуктах.

Тем не менее, оба продукта являются отличным выбором, поскольку содержат белок, кальций и ряд других полезных микроэлементов.