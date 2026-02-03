Кого испорченные молочные продукты могут довести до комы?

"Вечерняя Москва" узнала у диетолога, кандидата медицинских наук Дарьи Русаковой, кто особенно находится в группе риска, если случайно съест испорченный молочный продукт, передает Day.Az.

По ее словам, употребление просроченных молочных продуктов может представлять серьезную опасность для здоровья, потому что в них развиваются патогенные микроорганизмы, например сальмонелла, кишечная палочка, эшерихия коли и листерия, а также токсины и другие вредные вещества.

- Когда срок хранения продукта подходит к концу, истекает, микроорганизмы начинают активно размножаться, выделяя токсины, способные вызвать тяжелые отравления организма, вплоть до летального исхода, - говорит она.

Эксперт предупредила, что особенно опасно употребление молочных продуктов, которые неправильно хранились, например вне холодильника, потому что температура влияет на скорость роста бактерий. Чем дольше продукт находится с нарушением рекомендованных условий хранения, тем больше вероятность накопления токсинов и возникновения симптомов тяжелого пищевого отравления.

- Особенно опасно отравление испорченными молочными продуктами для людей с хроническими заболеваниями ЖКТ и ослабленной иммунной системой, для детей, беременных и пожилых. При появлении первых признаков пищевой интоксикации нужно сразу обратиться за медицинской помощью, - предупредила Русакова.