В 2026 году в социальных сетях популярность получили простые рецепты. Сначала все повторяли японский тирамису, потом - мороженое без морозилки и с одними только сливками. А чуть позже подхватили "обед пахаря" - классику британских пабов. Видео на эту тему набирают миллионы просмотров. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

Что такое "обед пахаря"

"Обед пахаря" - традиционное британское блюдо, для которого ничего не нужно готовить. Достаточно взять хороший твердый сыр, хрустящий хлеб, маринованные овощи или соленья.

Дополнительно добавляют ветчину, ростбиф, яблоки, горчицу, чатни или фрукты. Исторически такой обед подавали в пабах как сытную, но несложную альтернативу горячим блюдам.

Почему "обед пахаря" стал популярным

Для сборки вирусного обеда прилагается минимум усилий. При этом блюдо получается по всем параметрам сбалансированным: белок поступает из сыра и мяса, а сложные углеводы из хлеба и овощей закрепляют насыщение.

Блогеры отмечают, что "обед пахаря" удобно собирать из того, что осталось в холодильнике и на полках, когда нет времени стоять у плиты.

Как собрать правильную тарелку

Принцип сборки "обед пахаря" прост, как и его состав. Если хотите попробовать, возьмите деревянную доску для сервировки или большую плоскую тарелку и выложите на нее:

1-2 вида твердого или полутвердого сыра ;

1-2 кусочка хлеба или багета;

1 порцию маринованных огурцов, помидоров, лука или любых других овощей;

1 свежий продукт, например, яблоко, редис или грушу;

1 порцию горчицы, сметанного соуса или другого.

Иногда самая сытная и комфортная еда - это не горячее блюдо, а грамотно собранная тарелка из нескольких качественных продуктов. И, судя по реакции соцсетей, мир к этому наконец-то пришел.