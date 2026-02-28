Назван популярный подсластитель, повышающий риск инсульта

Эритритол, широко используемый в "кето"-продуктах, протеиновых батончиках и напитках без сахара, долго считался безопасной альтернативой сахару. Однако новое исследование ученых из Университета Колорадо показало, что этот подсластитель может повреждать клетки гематоэнцефалического барьера - системы, защищающей мозг от вредных веществ. Об этом сообщает портал The Conversation, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В лабораторных экспериментах исследователи воздействовали на клетки барьера концентрациями эритритола, сопоставимыми с уровнем в крови после употребления сладкого напитка. В ответ развивался окислительный стресс - клетки накапливали свободные радикалы и теряли антиоксидантную защиту. Это ухудшало их функцию и в ряде случаев приводило к гибели.

Кроме того, эритритол нарушал регуляцию сосудистого тонуса. В норме расширение и сужение сосудов контролируется двумя молекулами: оксидом азота, который расслабляет сосуды, и эндотелином-1, вызывающим их сужение. Под действием подсластителя выработка оксида азота снижалась, а уровень эндотелина-1 повышался. Это может способствовать стойкому спазму сосудов и ухудшению кровоснабжения мозга - одному из механизмов ишемического инсульта.

Еще один тревожный эффект - снижение активности тканевого активатора плазминогена, фермента, участвующего в растворении тромбов. Теоретически это может ослаблять естественную защиту организма от закупорки сосудов.

Полученные данные согласуются с результатами ранее опубликованных наблюдательных исследований. В одном из них люди с самыми высокими уровнями эритритола в крови имели примерно вдвое больший риск инфаркта или инсульта по сравнению с остальными.

При этом авторы подчеркивают ограничения работы: эксперименты проводились на изолированных клетках, а не в организме человека. Чтобы подтвердить эффект, необходимы исследования на более сложных моделях и клинические данные.

Эритритол относится к сахарным спиртам и в небольших количествах естественно образуется в организме. Он примерно на 80% сладкий по сравнению с сахаром и широко используется в "безсахарных" продуктах. Европейское агентство по безопасности продуктов питания и FDA одобрили его как безопасный.

Тем не менее новые данные усиливают дискуссию о долгосрочных рисках регулярного потребления подсластителей. По мнению исследователей, даже "натуральные" заменители сахара требуют дальнейшей оценки, особенно с учетом их массового использования.