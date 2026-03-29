Найден необычный способ подать пиццу

Пиццу можно подать не только кругом. Если нет подходящей формы или надо приготовить много порционных закусок, кулинары полагаются на менее традиционные варианты подачи.

Как можно подать пиццу?

Обычная пицца круглая, но дома ее часто делают квадратной или прямоугольной по имеющейся форме. Есть и закрытые варианты, например кальцоне, где начинка запечатывается внутри теста, благодаря чему она остается особенно сочной.

Порционно пиццу подают в виде мини-пиццы, сэндвичей или "улиток" . Последний вариант, рулетики с начинкой, удобно брать с собой, подавать на стол или готовить для большой компании, чтобы каждому гарантированно достался кусочек, отмечают кулинары.

Что понадобится для пицца-роллов?

Для теста берут около 200 г муки, 12 г свежих дрожжей, 150 мл воды, щепотку соли и примерно 50 г манной крупы.

Для начинки подойдут томатная паста, зелень, овощи, грибы, немного мяса и тертый сыр.

Дрожжи растворяют в теплой воде, затем замешивают тесто с мукой, манкой и солью.

После подъема раскатывают тесто в прямоугольник, смазывают томатной основой, добавляют начинку и сыр.

Заготовку сворачивают в рулет, нарезают на кусочки по 7-8 см. После чего защипывают край и выкладывают на противень. Выпекают при 180°C около 30 минут до румяной корочки.

Какое тесто подойдет для пицца-роллов?

Для пицца-роллов подходит разное тесто: классическое дрожжевое, тонкое пресное, а также готовое слоеное. Главное - раскатать его достаточно тонко, чтобы рулет легко сворачивался и равномерно пропекался.