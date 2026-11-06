Названо неожиданное последствие употребления фастфуда для детей

Дети, которые получали больше калорий из ультрапереработанных продуктов, сильнее реагировали на изображения аппетитной еды определенным участком мозга. Такая реакция была связана с последующим увеличением доли жира в организме.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, исследование ученых Университета Южной Калифорнии опубликовано в журнале JAMA Network Open.

В анализ вошли 46 детей от семи до десяти лет с нормальной массой тела. Ученые оценили их питание, индекс массы тела, окружность талии и состав тела. Во время функциональной МРТ участникам показывали изображения привлекательных продуктов, например печенья и картофеля фри, чередуя их с фотографиями непищевых предметов.

В среднем на ультрапереработанную еду приходилось около 68% калорий в рационе. Более высокая ее доля была связана с усиленным ответом дорсального стриатума - части полосатого тела, участвующей в мотивации, обучении и обработке награды. Для вентрального стриатума аналогичная связь не была статистически значимой.

Через год исследователи повторно оценили физические показатели. Более выраженная исходная реакция дорсального стриатума была связана с большим увеличением ИМТ и процента жира. Исходная доля ультрапереработанной пищи также была связана с увеличением окружности талии.

После включения реакции мозга в статистическую модель связи питания с изменением ИМТ и доли жира ослабевали. Авторы считают, что чувствительность к пищевым сигналам может быть одним из звеньев, связывающих рацион с последующим набором жировой массы.