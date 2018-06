Как соцсети поступают с аккаунтами умерших пользователей

К середине XXI века сегодняшние социальные сети превратятся в цифровые кладбища. Количество аккаунтов усопших в них будет больше, чем живых. Штефан Кох, IT-исследователь из Женевы, утверждает это, опираясь на статистику смертности и рождаемости ООН. По его оценке, уже в 2010 году в социальной сети существовало 3-4 млн мёртвых аккаунтов. К 2014-му их число выросло до 30 млн, а к 2018-му только в одном Facebook уже 50 млн аккаунтов умерших людей.

Что происходит с такими аккаунтами, как наследники могут получить к ним доступ и что можно заблаговременно сделать самому? Об этом расскажет Day.Az со ссылкой на secretmag.ru.

Как завещать аккаунт родственникам

Хакер Эндрю Калат посвятил мультимедийный проект Online, No One Knows You're Dead своему другу, инженеру по безопасности IBM Майклу Хамелину. Майкл погиб в автокатастрофе в 2015 году, и его жена потеряла доступ ко всему цифровому архиву семьи. Фотографии, видеозаписи, пароли от сервисов - всё оказалось под надёжной защитой компьютера и систем шифрования, которые установил Хамелин. Даже его друзья - бывшие хакеры не смогли взломать пароли.

В некоторых штатах США ещё в 2004 году суд обязал почтовые сервисы, а затем блог-платформы раскрывать пароли родственникам умерших пользователей. К 2014 году подписки на другие сервисы и облачные хранилища также попали в список подлежащего наследованию. В Великобритании ограничиваются тем, что настоятельно рекомендуют включать логины и пароли в завещания - этому совету следует каждый десятый британец, составляющий бумагу о наследстве.

Родственники, которые получают доступ к аккаунтам умершего человека, могут взаимодействовать с ними по своему усмотрению. Кто-то ограничивается просмотром фотографий, другие ведут посмертные дневники. Один из собеседников издания "Батенька" продолжал отвечать за свою покойную супругу на форумах и завершил её коммерческие дела, разослав посылки.

Как поступают с аккаунтами умерших сервисы и соцсети

Первыми о мемориизации аккаунтов задумались в Facebook. Летом 2009 года друг одного из программистов соцсети погиб под колёсами автомобиля, и через несколько недель в Facebook появилась процедура мемориизации учётной записи - аккаунт умершего человека с тех пор нельзя добавить в друзья, на стене можно разместить мемориальную надпись, а фотографию заключить в траурную рамку.

Сначала для перевода в траурный режим нужно было предоставить свидетельство о смерти, позже сеть позволила назначать "хранителя" страницы. Сегодня мемориизированный аккаунт выглядит так: в списках друзей умерший пользователь маркируется словом Remember, а на стену можно добавлять памятные посты и выражения соболезнований. Учётная запись пропадает из списков "вы можете их знать" и не напоминает о себе уведомлениями о дне рождения, годовщинах знакомства и других памятных датах, в том числе о дате смерти. Наследник может сменить фотографию профиля, но ему нельзя редактировать списки друзей, личные переписки недоступны, а фото и видеоархивы аккаунта можно выгрузить в офлайн.

"ВКонтакте" в 2011 году стал переводить аккаунт в режим видимости "только друзья", а к сегодняшнему дню закрыл возможность добавлять его в друзья. Наследник не может оставлять комментарии от имени умершего и добавлять на стену новые записи. Для передачи аккаунта и перевода его в мемориальный статус необходимо свидетельство о смерти.

Пресс-служба "Одноклассников" сообщает, что с 2013 года аккаунт умершего родственника можно удалить, предоставив документы, подтверждающие права наследования, а значит, только через шесть месяцев после смерти. На деле всё ещё сложнее: часто для удаления учётной записи требуется решение суда. В "ОК" это комментируют так: "Есть много фейковых аккаунтов, отсюда такие меры".

LiveJournal после запроса в администрацию готов перевести аккаунт в один из мемориальных режимов: закрыть совсем, оставить его доступным только для чтения или сохранив возможность комментирования.

Twitter с 2013 года удаляет аккаунт по предоставлении документов или ссылки на некролог, не давая наследникам возможности доступа к нему.

Instagram поступает так же, либо в качестве альтернативы может установить "памятный статус".

Google с 2013 года предлагает пользователю самому запланировать блокировку или наследование. Для этого существует функционал Google Inactive Manager, автоматически проверяющий активность через заданные периоды и при её отсутствии передающий права на управление аккаунтом или блокирующий его.

Есть сервисы, которые не предусматривают наследования, так как считают, что содержимое аккаунта находится у пользователя в аренде, а не в собственности. В основном это контент-сервисы, включая Steam, iTunes и Netflix, а также большинство многопользовательских онлайн игр.

