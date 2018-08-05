В Chrome появилась долгожданная функция для тех, кто смотрит Youtube - КАК ВКЛЮЧИТЬ

5 августа 2018 06:39

Режим позволяет воспроизводить видео с YouTube поверх всех вкладок в небольшом окошке, передает Day.Az со ссылкой на Segodnya.ua.

Chrome позволяет смотреть Youtube в маленьком окошке. Фото: AKKet

Google Chrome является самым популярным браузером. Но по удобству и оснащению он уступает своим конкурентам в лице Opera или Safari, в которых удобный режим PIP (картинка в картинке) уже давно существует.

Данный режим позволяет воспроизводить видео с YouTube поверх всех вкладок в небольшом окошке, которое можно расположить на любом месте экрана. На текущий момент функция PIP в Chrome тестируется, поэтому активируется через скрытые настройки.

Для того, чтобы активировать удобную функцию в Chrome, нужно переключить две опции chrome://flags/#enable-picture-in-picture и chrome://flags/#enable-surfaces-for-videos на флаг Enabled и перезапустить браузер.

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Затем после посещения YouTube дважды нажмите правой кнопкой мыши на видео, после чего в выпадающем списке выберите "Картинка в картинке".

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Дважды кликните правой кнопкой мышки, чтобы вызвать это меню

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