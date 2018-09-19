Sony возродит первую PlayStation - ВИДЕО
Sony анонсировала переиздание оригинальной консоли PlayStation. Ролик с приставкой был опубликован на официальном YouTube-канале компании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Приставка будет выполнена в стиле первой Sony PlayStation 1994 года выпуска. Однако, в сравнении с оригиналом, она станет в два раза меньше и не будет поддерживать диски. В память консоли загружено 20 игр, среди которых Tekken 3, Final Fantasy VII, Jumping Flash, Ridge Racer Type 4 и другие. Расширить коллекцию игр будет нельзя. В комплекте идет HDMI-кабель, провод USB для подключения к питанию и два геймпада.
Продажи в Европе начнутся 3 декабря. Стоимость приставки составит 100 долларов.
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