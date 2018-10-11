Amazon закрыла нейросеть из-за дискриминации женщин
Компания Amazon отказалась от нейросети для поиска и найма сотрудников, "уличив" систему в дискриминации женщин. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Искусственный интеллект должен был проанализировать резюме нанятых сотрудников за 10 лет и на основании полученных данных выбирать лучших кандидатов на должность. Однако специалисты заметили, что нейросеть отдавала преимущество претендентам-мужчинам.
В компании предположили, что система самостоятельно сделала вывод о "предпочтительности" сотрудников-мужчин, поскольку среди проанализированных ею ранее резюме женщин было меньше.
Инженеры устранили неполадку, однако руководство Amazon приняло решение отказаться от программы, которая могла найти и другие способы дискриминации кандидатов.
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