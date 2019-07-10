Более тысячи приложений Android собирают данные о местонахождении пользователя независимо от его предпочтений. Об этом пишет Verge, ссылаясь на исследование Международного института компьютерных технологий, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты проанализировали 88 тысяч приложений и обнаружили, что 1325 из них нарушают запрет пользователя на сбор данных о нем. Программы узнают местонахождение человека, используя ресурсы других приложений, у которых есть разрешение на получение данных о геолокации.

Это становится возможным, в том числе, благодаря тому, что некоторые из этих приложений созданы с помощью одинакового набора средств разработки. Такие программы могут делиться данными друг с другом, а также хранить информацию в том месте, куда имеет доступ подобное им приложение.

Как утверждают эксперты, в большинстве случаев речь идет о комплекте, разработанном китайской компанией Baidu и фирмой Salmonads. На его базе созданы, например, приложения для Samsung и Disney.

Кроме того, часть приложений использует для получения геолокации пользователя данные Wi-Fi и информацию, хранящуюся в метаданных фотографий.

Авторы исследования сказали, что уведомили Google о результатах своей работы еще в сентябре 2018 года. Компания пообещала устранить уязвимости в обновлении Android Q, которое должно выйти в течение 2019 года.

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