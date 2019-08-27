Xiaomi в мае выпустила смартфон Redmi K20 и вот, спустя несколько месяцев, в сети появилась информация о его преемнике.

Как передает Day.Az, об этом пишет gagadget.com.

Новость исходит от генерального менеджера компании Лю Вейбинга (Lu Weibing). По его словам, Redmi K30 уже в разработке. Смартфон должен получить поддержку сети пятого поколения (5G). Это значит, что он точно будет стоить дороже предшественника, но явно дешевле Xiaomi Mi Mix 3 5G (600 евро).

К сожалению, другой информации об аппарате пока нет, но можно предположить, что его оснастят топовым процессором Snapdragon 855 Plus или Snapdragon 865, OLED-дисплеем и аккумулятором на 4000-4500 мАч.

Приблизительно, анонс Redmi K30 состоится весной 2020 года.

Напомним, суббренд Xiaomi Redmi сейчас готовится к презентации 29 августа. На ней покажут смартфоны Redmi Note 8 и Note 8 Pro, а также телевизора Redmi TV и обновлённый ноутбук RedmiBook 14.

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