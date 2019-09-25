Злоумышленники организовали опасную рассылку через мессенджер WhatsApp и распространили среди жертв шпионское программное обеспечение. Как сообщается в отчете Citizen Lab, атака была нацелена как на Android-гаджеты, так и на iOS-устройства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Члены преступной группировки, которую эксперты прозвали Poison Carp, вступали в контакт с каждой из жертв, переписывались с ней, а затем пересылали ссылку. Переходя по ней, пользователи загружали на свое устройство шпионский вирус Moonshine.

Программа захватывала устройство и брала его под полный контроль. Преступники могла получить доступ к звонкам и сообщениям (в том числе и из посторонних программ, к примеру, мессенджеров), данные геолокации, а также устанавливать дополнительные программы. Также вирус получал доступ к камере и микрофону захваченного гаджета.

Известно, что киберпреступники использовали для установки опасной программы восемь известных брешей в защите Android. В iOS-гаджетах они пользовались одной уязвимостью.

В переписке хакеры вызывали доверие собеседников, представляясь журналистами или сотрудниками частных организаций. Среди их жертв оказали выскокопоставленные лица, в том числе сотрудники офиса Далай-ламы.

Ранее вирус, названный именем Joker, выкрал переписку сотен тысяч пользователей. Троян был создан для заражения и догрузки вредоносного ПО на зараженные гаджеты.

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