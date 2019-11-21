Компания Microsoft начала тестировать интеграцию сервисов Google в веб-версию почты Outlook, передает Day.Az со ссылкой на Вести. О возможности подключить к своему аккаунту Gmail, Google Drive ("Диск Google") и Calendar ("Календарь") сообщил пользователь твиттера Florian B.

По его словам, учетная запись Google привязывается после недолгой настройки, после чего все письма, документы и встречи автоматически синхронизируются с Outlook.com. Примерно так же работает приложение Outlook на iOS и Android, отмечает The Verge.

Однако интеграция, похоже, находится на очень ранней стадии и полна ошибок. Florian B уточняет, что привязать к почте Microsoft больше одного аккаунта Google нельзя, а переключение между двумя учетными записями приводит к обновлению всей страницы.

Тем не менее, пользоваться службами Google на Outlook.com очень удобно. Например, можно быстро находить файлы на "Диске" и прикреплять их к письмам Gmail или Outlook. Интеграция придется по душе и тем, кто использует аккаунт Outlook.com в личных целях, а G Suite - для работы.