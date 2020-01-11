https://news.day.az/hitech/1193098.html Android атакован известной группой хакеров

Android атакован известной группой хакеров

Технологии, 11 января 2020 13:23 514

Приложения Camero, FileCrypt и CallCam на Android оказались заражены вирусом.

В Google Play обнаружены приложения, которые были заражены вирусами. Три программы под видом полезных инструментов управления фотографиями и файлами заражали смартфоны как минимум с марта 2019 года, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

На момент публикации новости, все приложения Camero, FileCrypt и CallCam уже удалены из Google Play, однако успели заразить почти миллион устройств на Android.

Приложения несли в себе троян, использующий несколько уязвимостей в системе безопасности старых версий Android. Специалисты из Trend Micro обнаружили, что единственной целью этого вируса является "сбор информации о пользователях". Эксплойт получил название CVE-2019-2215.

После установки и запуска активировался вирус, использующий старые незакрытые уязвимости системы безопасности Android. Наиболее сильно подвержены риску были смартфоны Google Pixel (Pixel 2, Pixel 2 XL), Nokia 3 (TA-1032), LG V20 (LG-H990), Oppo F9 (CPH1881) и устройства серии Redmi 6.

Установленная на первый взгляд безобидная программа собирала абсолютно все данные со смартфонов жертв, включая сохраненные документы, историю веб-браузера, данные приложений, геолокацию и прочее.

Исследователи предполагают, что авторами вредоносной программы является известная группа хакеров SideWinder, действующая с 2012 года. В последние годы они в основном занимались взломом военных организаций.

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