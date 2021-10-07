Twitch заявил, что утечка файлов не затронула учетные данные пользователей

Администрация стримингового сервиса Twitch в четверг заявила, что не видит признаков того, что учетные данные их пользователей могли быть раскрыты после утечки в интернет большого объема файлов видеохостинга. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

"На данный момент у нас нет никаких признаков того, что учетные данные были раскрыты. Мы продолжаем расследование", - говорится в сообщении. В компании также заявили, что полные номера кредитных карт не могли подвергнуться утечке, обосновав это тем, что сервис не хранит их.

В среду интернет-портал The Verge сообщил, что неизвестный опубликовал ссылку на скачивание файлов размером 125 Гб на одном из интернет-порталов, где она находилась в свободном доступе. Утечке подвергся исходный код стримингового сервиса Twitch, включая его более ранние версии, исходный код приложений сервиса для мобильного телефона, компьютера и игровых консолей, информация о выплатах авторам видеоконтента с 2019 года.

Как указывает The Verge, поскольку инициатор утечки назвал свою публикацию лишь "первой частью", может последовать обнародование другой информации. По информации портала, Twitch мог быть взломан.