В NASA признали невозможность полетов на Луну до 2024 года

Руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон заявил, что полет американских астронавтов на Луну является невыполнимой задачей по техническим причинам, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Подобную идею выдвигала администрация предыдущего президента Соединенных Штатов, Дональда Трампа.

"Цель администрации Трампа высадить людей [на Луну] в 2024 году не имела под собой оснований с точки зрения технической выполнимости", - заявил Нельсон на брифинге.

По словам Нельсона, программа "Артемида" была перенесена на срок "не позднее мая 2024 года". Одной из основных причин задержки является судебное разбирательство между компанией Blue Origin Джеффа Безоса и SpaceX Илона Маска.

"Мы потеряли почти семь месяцев в судебных разбирательствах. Это, вероятно, отсрочило первый [запланированный этап] высадки людей [на Луну в рамках лунной программы "Артемида"] как минимум до 2025 года", - пояснил Нельсон.