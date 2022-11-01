Sony назвала количество проданных PlayStation 5

Sony рассказала о поставках игровых консолей нового поколения. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru об этом сообщается в квартальном отчете, опубликованном на сайте корпорации.

В документе говорится, что за квартал прибыль компании выросла на восемь процентов - до 2,32 миллиарда долларов. За указанный период корпорация отгрузила 3,3 миллиона приставок PS5. Также в компании назвали, какое количество консолей было поставлено на рынок с момента выхода устройства в продажу - 25 миллионов единиц. Это меньше, чем Sony реализовала приставок PlayStation 4 за первые восемь кварталов - 29,4 миллиона штук.

Также в корпорации рассказали, что число активных пользователей PlayStation упало на два миллиона в годовом исчислении - до 102 миллионов человек. Количество подписчиков сервиса PS Plus также снизилось - с 47,2 миллиона до 45,4 миллиона пользователей.

При этом продажи цифровых игр выросли на 63 процента. Продажи софта достигли 62,5 миллиона единиц, игр от студий Sony - 6,7 миллиона штук.