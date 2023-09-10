Чипы от Intel получат ИИ
Американская технологическая компания Intel намерена внедрить искусственный интеллект во все свои разработки, включая новые процессоры. Об этом сообщает The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"В будущем ИИ будет в каждом слуховом аппарате, включая мой. ИИ будет окружать как одного клиента, так и полноценную платформу для розничной торговли, производства или промышленного использования", - отметил глава Intel Пэт Гелсингер на звонке с инвесторами.
Первой разработкой с ИИ в Intel станут процессоры Meteor Lake, которые выйдут позже в 2023 году. Чипы получат отдельный аппаратный блок для работы с ИИ. Подобный функционал уже реализован в некоторых процессорах APU Ryzen 7040 от компании AMD.
В The Verge отметили, что первоначально выделенные блоки, вероятно, практически не будут задействованы в работе. По крайней мере никаких примеров использования новой системы в компании во время общения с инвесторами не привели.
По версии журналистов, со временем это изменится, а цель Intel будет реализована - бюджетные процессоры с интегрированным блоком для работы с ИИ появятся в продаже, но не в конце 2023 года.
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